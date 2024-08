Foggia. “Non molti sanno che Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano ucciso dalla mafia per essersi ribellato al racket e aver denunciato i suoi estorsori, aveva un legame particolare con la frazione turistica di Lido del Sole, nel territorio del Comune di Rodi Garganico in provincia di Foggia.

Qui egli passò con i suoi familiari le estati e i momenti più felici della sua non lunga esistenza, fin dagli anni ’70. Anche per noi dell’Associazione intitolata a Panunzio questa frazione di mare e di turismo costituisce, quindi, un luogo del cuore e spiace aver constatato, nel corso degli ultimi anni, un certo decadimento della gestione dell’area, con plurimi problemi segnalati più volte anche sulla stampa locale.

Proprio per il legame con il nome di Panunzio abbiamo assunto una particolare attenzione per questa località, perché riteniamo che fare memoria nel nostro territorio significhi proteggerne tutte le bellezze e farne vanto nel resto d’Italia, affinché la negativa associazione tra la Capitanata a il degrado mafioso non sia l’unica notizia e l’unico motivo di sua conoscenza a livello nazionale o internazionale.

E’ ciò che stiamo facendo, del resto, anche per Mario Nero, Testimone di Giustizia prematuramente scomparso da qualche anno, e per i suoi luoghi del cuore: Orta Nova, Montaguto e la stessa Foggia. I problemi segnalati più volte a Lido del Sole hanno portato ad una vivace dialettica pure a livello di associazionismo, con la nascita, da ultimo e lo scorso anno, di un Comitato intitolato proprio alla frazione balneare di Rodi Garganico, il quale sta cercando di portare avanti le istanze finalizzate al recupero del prestigio turistico e ambientale della zona. Purtroppo dobbiamo constatare con amarezza che l’attuale Sindaco di Rodi Garganico, recentemente, si è espresso da ultimo con palese disprezzo proprio nei confronti di tale Comitato, definito dal Sindaco quale “pseudo associazione“, peraltro non rispettando lo stesso Statuto del Comune da lui retto che, correttamente, valorizza le associazioni e le aggregazioni territoriali quali portatrici di istanze meritevoli di tutela .Ancora più grave è il fatto che un Consigliere comunale di minoranza sia stato contestualmente definito dal Sindaco di Rodi Garganico quale “mezza femmina”, che con il proprio “isterismo” guiderebbe le proteste del Comitato.

Si resta sconcertati e senza parole di fronte a tale livore e violenza verbale, che in un colposo lo assomma disprezzo nei confronti del Comitato di Lido del Sole, odio omofobico e volgarità sessista, proveniente, fatto ancora più grave, da un rappresentante dell’Istituzione comunale e rivolta ad un Consigliere eletto dalla popolazione di Rodi Garganico.

Non entriamo, ovviamente, nella dialettica politica, anche aspra, del Comune, ma rigettiamo con viva forza tale modo di degradare il libero confronto democratico, offendendo gratuitamente una persona che esercita il proprio ruolo istituzionale mediante l’utilizzo di toni di odio nei confronti delle persone lgbti+ e delle stesse donne. Da un Sindaco questo è inaccettabile e non costituisce solo una grave inopportunità: tali parole, che saranno valutate dal diretto interessato per un’eventuale azione in sede civile o penale, costituiscono una violazione del complesso della normativa antidiscriminatoria a livello di fonti giuridiche nazionali e sovranazionali. Anzi, proprio sulla scorta dei Trattati e delle Risoluzioni U.E., nonché della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, i discorsi d’odio nei confronti delle persone omosessuali (al di là dello specifico orientamento sessuale del Consigliere di minoranza attaccato, che resta questione di pertinenza solo del diretto interessato e non certo affare del Sindaco),costituiscono un comportamento illecito e, se provenienti da un esponente delle Istituzioni territoriali, configurano un caso di “omofobia istituzionale”.

Come Associazione valuteremo se presentare, pertanto, una segnalazione all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma e al Sindaco di Rodi Garganico chiediamo una decisa correzione di rotta. Auspichiamo e, anzi, siamo certi, che egli vorrà scusarsi per le sue parole e fornire concretari parazione rispetto al dileggio pubblico da lei portato avanti. Qualche giorno dopo le sue inaccettabili parole, Sindaco, lei ha scritto sui social che non ha alcun problema con le persone gay e l’omosessualità, asserendo come petizione di principio (che andrà valutata in concreto con scuse e gesti di riparazione) che se avesse avuto un figlio gay lo avrebbe amato incondizionatamente e che, se fosse stato lei stesso gay, avrebbe vissuto la sua vita alla luce del sole, tranne, poi, sul finale del suo post, accusare di nuovo il suo avversario politico di “isterismo”, mostrando di non voler comprendere il portato semantico offensivo e lesivo di certe parole e facendolo, anzi, nuovamente proprio.

Chi le scrive, Sindaco, è persona omosessuale e come tale non ha bisogno, come lei dice, di conoscere davvero privatamente il Consigliere di minoranza da lei attaccato prima di stigmatizzare le sue parole, perché qui non è in gioco solo la tutela della vita privata del predetto Consigliere, come garantito dall’art. 8 della Convenzione europea per i Diritti umani, ma il diritto delle persone lgbti+ e delle donne stesse a non essere utilizzate per attacchi pubblici lesivi quale il suo. Ci vuole di più, Sindaco, e, ribadisco, come Associazione siamo certi che lei saprà esprimerlo, anche pubblicamente e anche riconoscendo alle associazioni e ai comitati del suo territorio pari attenzione e pari rispetto per le loro istanze meritevoli di tutela pubblica. Ci permettiamo di aggiungere, come Associazione intitolata a Giovanni Panunzio, nel nome anche di un illustre cittadino italiano che proprio a Lido del Sole ha vissuto i suoi (non lunghi, sfortunatamente) momenti di felicità privata.”

—

Avv. Dimitri Cavallaro Lioi, Presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti”

Ufficio stampa