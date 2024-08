Foggia. Costruttivo, all’insegna della responsabilità e della volontà di lavorare insieme per affrontare e superare criticità e garantire prestazioni in ambito sanitario in grado di soddisfare pienamente le richieste e le esigenze dei cittadini, il lungo incontro tenutosi questa mattina a Palazzo di Città tra la sindaca Maria Aida Episcopo e i vertici dell’Asl Foggia, il direttore generale Antonio Nigri, la direttrice sanitaria Mara Masullo e il direttore del Distretto Socio-sanitario Lorenzo Traiano, presente anche il consigliere esperto Achille Capozzi.

E’ stato fatto il punto sulle difficoltà della rete dell’Emergenza-urgenza in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi, con il Pronto soccorso del Policlinico Riuniti che risente di una vistosa carenza di personale medico (una problematica nazionale e non soltanto locale): il dg Nigri, dopo avere sottolineato gli sforzi fatti per potenziare il Pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola a livello strutturale -10 posti letto previsti nel nuovo progetto di ampliamento- e dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo -per la traumatologia in particolare- ha ribadito l’impegno dell’ASL Foggia nel garantire il coordinamento dell’attività con la Centrale Operativa 118, in modo da ottimizzare e organizzare al meglio i flussi di accesso al Pronto soccorso del Riuniti. Questo in attesa che si concludano le operazioni di trasferimento della stessa Centrale dal Policlinico all’ASL.

Per quanto riguarda invece le liste d’attesa, soddisfazione condivisa per il protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dalla Regione Puglia con il privato accreditato, con relativo stanziamento di ulteriori fondi da destinare all’abbattimento dei tempi: l’ ASL ha già firmato a fine luglio i contratti con i privati accreditati del territorio. Durante l’incontro è emersa anche l’importanza degli screening e delle campagne di comunicazione che in particolare nella celebrazioni delle Giornate mondiali delle patologie più diffuse e/o rare coinvolgono l’intera comunità: l’obiettivo è quindi potenziare la sinergia e la collaborazione tra Comune ed ASLFg, e realizzarne periodicamente insieme.

Condivisa anche la preoccupazione per la situazione all’interno della Casa circondariale foggiana, costantemente monitorata sia da Comune –che intende istituire la figura del Garante del detenuto- che dall’ASL.

Ancora,ci si è confrontati su un’altra criticità sentita dalla cittadinanza, oltre che dall’assessora competente, la mancanza di un ambulatorio veterinario notturno: la ASL sollecitata dall’amministrazione comunale ha garantito l’impegno per verificare prontamente le condizioni normative e finanziarie per l’attivazione.

Il direttore generale ha condiviso con la sindaca -cui gli ospiti hanno donato una statua raffigurante San Michele Arcangelo-l’ipotesi di rendere permanente il Tavolo tecnico di coordinamento dei tre direttori sanitari di ASL Foggia, Policlinico Riuniti e Casa Sollievo della Sofferenza, istituito per la gestione dell’emergenza estiva.Rendendo partecipe la Conferenza dei Sindaci, l’organismo rappresentativo delle autonomie locali con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione, che la sindaca convocherà nel mese di settembre.

“Le problematiche di cui abbiamo discusso sono numerose e delicate, e investono diversi livelli di responsabilità, ma abbiamo l’obbligo –nell’interesse della nostra comunità- di perseguire la strada del dialogo e della collaborazione. L’incontro di oggi ha fatto emergere un’unità d’intenti e una sintonia che lasciano ben sperare” le parole della sindaca Episcopo.

“Abbiamo sfide importanti che potremo affrontare al meglio lavorando insieme, enti ed istituzioni del territorio. E’ agendo in maniera sinergica che sarà possibile tracciare un percorso comune per soddisfare il bisogno di salute della comunità” conclude il direttore generale Nigri.