VIESTE (FOGGIA) – Nel 2023 ci sono state quasi cinquemila compravendite a uso abitativo in meno in Puglia. La richiesta fa volare i prezzi (+26% rispetto al 2019) mentre va a picco il residenziale.

Tra i primi dieci comuni costieri che, in media, hanno raddoppiato le compravendite rispetto al 2019 c’è Rodi Garganico, che registra un +112,8% di compravendite.

Vieste è un cavallo sicuro. Essendo l’incontrastata regina del turismo pugliese (nel 2023 ha superato quota 1,96 milioni di presenze, il doppio di Bari), ha un patrimonio immobiliare ambitissimo. Fin troppo.

«Qui a Vieste non si trova una casa manco a pagarla – dice il sindaco Giuseppe Nobiletti – La richiesta è forte e i residenti non riescono a trovare non la seconda, ma la prima casa do­ve poter vivere.

La richiesta non è solo locale ma interna­zionale, gente che viene da fuo­ri e si vuole stabilire a Vieste.

Ed, effettivamente, i prezzi so­no saliti. Case in affitto non se ne trovano e, oggettivamente, per me è un problema, non è una cosa positiva.

Capisco, pe­rò, che per il mercato immo­biliare, per chi vende… bhe lo­ro non sono contenti, di più».

Quanti sono i proprietari non residenti a Vieste?

«Secondo l’ultimo censimento erano 5 mila le seconde case. Ma sono di più, il dato è almeno i dell’anno scorso».

E a che prezzi si vende?

«Dai duemila euro in su e an­che case da ristrutturare».

Con i viestani come si fa?

«È un problema e lo Stato deve darci una mano. Serve una leg­ge che vada a limitare la pos­sibilità degli affitti turistici.

Perché molti fanno l’investi­mento, non è una seconda casa per vivere, l’affittano ai turisti.

Bisogna limitare le locazioni turistiche, altrimenti diventa tutto un grande albergo diffuso e non va bene».

Qual è il gruppo sociale che sta patendo di più?

«Soprattutto le giovani coppie che vogliono mettere su fami­glia o chi ha avuto i figli e vuole cambiare casa. Per loro è com­plicato. È un problema molto sentito dalla popolazione e io non so come trovare una so­luzione».

I proprietari di casa non residenti cosa chiedono?

«Cosa chiedono? Per come sta andando Vieste negli ultimi 7-8 anni, vedono il valore dei pro­pri immobili crescere. Sono contenti e bhe loro sì».

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.