Acqua dal Molise a Foggia: incognita sui 190 milioni di euro per il progetto

Un’opera attesa da anni potrebbe finalmente diventare realtà: il collegamento tra la diga del Liscione in Molise e quella di Occhito in provincia di Foggia. Secondo quanto annunciato, l’intervento sarebbe finanziato con 190 milioni di euro, ma negli uffici regionali di via Gentile nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

A dare la notizia, attraverso i canali social, è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Annamaria Fallucchi, che ha parlato di un risultato «storico per la Capitanata». «Dopo anni di promesse e tavoli tecnici inconcludenti, finalmente il Governo Meloni garantisce alla Capitanata e ai suoi agricoltori l’acqua necessaria», ha dichiarato la parlamentare sannicandrese, definendo l’opera il suo personale «cavallo di battaglia».

Il cosiddetto “tubone” permetterebbe di trasferire almeno 100 milioni di metri cubi di acqua in eccesso verso la Capitanata, risolvendo una cronica carenza idrica che da anni penalizza uno dei distretti agricoli più importanti della Puglia e del Mezzogiorno.

Secondo quanto riferito dalla senatrice, i lavori dovrebbero partire già a settembre, grazie a un investimento che rappresenterebbe «non solo un risultato storico per la nostra comunità, ma anche un segnale di speranza e concretezza per l’intero comparto agricolo e produttivo».

Resta però aperto il nodo principale: l’effettiva disponibilità dei 190 milioni di euro, al momento non confermata negli atti ufficiali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.