È morta a soli 33 anni Kelley Mack, attrice statunitense conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Addy nella serie “The Walking Dead”. L’annuncio è arrivato dalla sua famiglia attraverso i profili social ufficiali dell’attrice: «Con indelebile tristezza annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così luminosa e fervida è passata all’aldilà. Kelley è spirata serenamente sabato sera, accanto alla sua amorevole mamma Kristen e alla zia Karen. Mancherà in modi che le parole non possono esprimere».

Oltre al celebre ruolo nella saga post-apocalittica, Kelley Mack aveva recitato in “9-1-1” (2019), “Chicago Med” (2022) e al cinema in “Broadcast Signal Intrusion” (2021), “Delicate Arch” (2024) e nel prossimo “Universal” (2025).

Una vita dedicata al cinema

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati come Kelley Lynne Klebenow, era cresciuta tra Ohio, Missouri, Connecticut, North Carolina e Illinois. Fin da bambina mostrò una forte passione per la narrazione, iniziando a girare video con una piccola videocamera regalatale.

A soli 16 anni si fece notare con il corto “The Elephant Garden” (2008), premiato al Tribeca Film Festival. Dopo il diploma alla Hinsdale Central High School nel 2010, si laureò in cinematografia alla Chapman University di Los Angeles, città in cui visse e lavorò stabilmente per oltre undici anni.

Con la madre scrisse anche diverse sceneggiature, tra cui “On the Black”, ispirata ai nonni materni e ambientata nel mondo del baseball universitario degli anni ’50.

Una donna piena di passioni

Oltre alla recitazione, Kelley Mack amava il tennis, l’escursionismo, il ciclismo, il pickleball e suonava il pianoforte. Viaggiatrice instancabile, era anche una grande fan del fantasy football, adorava il cioccolato fondente, il bourbon, il popcorn, la musica country e si divertiva a parlare con accento britannico. Tra i suoi affetti più grandi, anche gli animali, reali e di peluche.

Lo riporta rainews.it.