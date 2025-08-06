Edizione n° 5785

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA // Olio truccato e milioni confiscati: la DIA colpisce imprenditore di Cerignola
6 Agosto 2025 - ore  13:39

CALEMBOUR

ARRESTI // Bari, associazione di tipo mafioso armata: quarantuno persone arrestate
6 Agosto 2025 - ore  10:45

Disagi all'Ufficio Postale di Monte Sant'Angelo: il Sindaco d'Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto

CITTADINI Disagi all’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo: il Sindaco d’Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto

Situazione inaccettabile: mancanza di soluzioni, disservizi gravi, disagi per gli anziani. Pronti a segnalare all’Autorità Giudiziaria

Disagi all'Ufficio Postale di Monte Sant'Angelo: il Sindaco d'Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto

Disagi all’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo: il Sindaco d’Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Agosto 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Gravi disagi presso l’Ufficio Postale Centrale di Via Manfredi a Monte Sant’Angelo, temporaneamente chiuso per i lavori di adeguamento legati al progetto nazionale “Polis”. A denunciarli è il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane e al Prefetto di Foggia, esprimendo forte preoccupazione per l’impatto negativo sulla popolazione, in particolare sulle fasce più fragili.

Una situazione inaccettabile e irrispettosa delle esigenze della nostra comunità – afferma d’Arienzo – soprattutto perché Poste Italiane non ha dato seguito alle soluzioni alternative proposte, né ha rispettato gli impegni presi”.

Tra le principali criticità segnalate:

  • ATM/Postamat fuori servizio per settimane senza interventi risolutivi;
  • Nessuna convenzione attivata con altri istituti per agevolare i prelievi, nonostante le richieste del Comune;
  • Mancato rispetto degli orari pomeridiani presso l’Ufficio Succursale 1 in Via Reale Basilica;
  • Code interminabili sotto il sole, soprattutto per gli anziani, per l’assenza di spazi d’attesa adeguati.

Il primo cittadino ricorda come, nonostante diversi solleciti e la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare, nessuna delle proposte avanzate sia stata accolta. “Un servizio pubblico – sottolinea il Sindaco – non può e non deve penalizzare chi ha più bisogno. La posta deve essere al servizio dei cittadini, non l’opposto”.

La lettera si conclude con un ultimatum: in assenza di risposte immediate, l’Amministrazione comunale valuterà azioni più forti, anche legali, fino alla possibilità di segnalare i disservizi per interruzione di pubblico servizio. La cittadinanza attende ora che Poste Italiane offra risposte concrete e ponga fine a una situazione che sta penalizzando fortemente la quotidianità di molti cittadini.

1 commenti su "Disagi all’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo: il Sindaco d’Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto"

  1. Ma solo a Monte succede…… interrogazione di publico servizio………non si può prelevare…….Robe da medioevo.
    Mai visto cose del genere.
    Siamo indietro ma di tanto rispetto ad altri paesi.
    Città dell’UNESCO……ma va…..

Nessun campo trovato.