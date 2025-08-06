Disagi all’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo: il Sindaco d’Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto

Gravi disagi presso l’Ufficio Postale Centrale di Via Manfredi a Monte Sant’Angelo, temporaneamente chiuso per i lavori di adeguamento legati al progetto nazionale “Polis”. A denunciarli è il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane e al Prefetto di Foggia, esprimendo forte preoccupazione per l’impatto negativo sulla popolazione, in particolare sulle fasce più fragili.

“Una situazione inaccettabile e irrispettosa delle esigenze della nostra comunità – afferma d’Arienzo – soprattutto perché Poste Italiane non ha dato seguito alle soluzioni alternative proposte, né ha rispettato gli impegni presi”.

Tra le principali criticità segnalate:

ATM/Postamat fuori servizio per settimane senza interventi risolutivi;

per settimane senza interventi risolutivi; Nessuna convenzione attivata con altri istituti per agevolare i prelievi, nonostante le richieste del Comune;

con altri istituti per agevolare i prelievi, nonostante le richieste del Comune; Mancato rispetto degli orari pomeridiani presso l’Ufficio Succursale 1 in Via Reale Basilica;

presso l’Ufficio Succursale 1 in Via Reale Basilica; Code interminabili sotto il sole, soprattutto per gli anziani, per l’assenza di spazi d’attesa adeguati.

Il primo cittadino ricorda come, nonostante diversi solleciti e la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare, nessuna delle proposte avanzate sia stata accolta. “Un servizio pubblico – sottolinea il Sindaco – non può e non deve penalizzare chi ha più bisogno. La posta deve essere al servizio dei cittadini, non l’opposto”.

La lettera si conclude con un ultimatum: in assenza di risposte immediate, l’Amministrazione comunale valuterà azioni più forti, anche legali, fino alla possibilità di segnalare i disservizi per interruzione di pubblico servizio. La cittadinanza attende ora che Poste Italiane offra risposte concrete e ponga fine a una situazione che sta penalizzando fortemente la quotidianità di molti cittadini.