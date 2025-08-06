Gravi disagi presso l’Ufficio Postale Centrale di Via Manfredi a Monte Sant’Angelo, temporaneamente chiuso per i lavori di adeguamento legati al progetto nazionale “Polis”. A denunciarli è il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane e al Prefetto di Foggia, esprimendo forte preoccupazione per l’impatto negativo sulla popolazione, in particolare sulle fasce più fragili.
“Una situazione inaccettabile e irrispettosa delle esigenze della nostra comunità – afferma d’Arienzo – soprattutto perché Poste Italiane non ha dato seguito alle soluzioni alternative proposte, né ha rispettato gli impegni presi”.
Tra le principali criticità segnalate:
- ATM/Postamat fuori servizio per settimane senza interventi risolutivi;
- Nessuna convenzione attivata con altri istituti per agevolare i prelievi, nonostante le richieste del Comune;
- Mancato rispetto degli orari pomeridiani presso l’Ufficio Succursale 1 in Via Reale Basilica;
- Code interminabili sotto il sole, soprattutto per gli anziani, per l’assenza di spazi d’attesa adeguati.
Il primo cittadino ricorda come, nonostante diversi solleciti e la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare, nessuna delle proposte avanzate sia stata accolta. “Un servizio pubblico – sottolinea il Sindaco – non può e non deve penalizzare chi ha più bisogno. La posta deve essere al servizio dei cittadini, non l’opposto”.
La lettera si conclude con un ultimatum: in assenza di risposte immediate, l’Amministrazione comunale valuterà azioni più forti, anche legali, fino alla possibilità di segnalare i disservizi per interruzione di pubblico servizio. La cittadinanza attende ora che Poste Italiane offra risposte concrete e ponga fine a una situazione che sta penalizzando fortemente la quotidianità di molti cittadini.
1 commenti su "Disagi all’Ufficio Postale di Monte Sant’Angelo: il Sindaco d’Arienzo scrive a Poste Italiane e Prefetto"
Ma solo a Monte succede…… interrogazione di publico servizio………non si può prelevare…….Robe da medioevo.
Mai visto cose del genere.
Siamo indietro ma di tanto rispetto ad altri paesi.
Città dell’UNESCO……ma va…..