Emergenza sangue a San Severo: servono donatori dei gruppi ‘0 Positivo’ e ‘A Positivo’

Nuovo appello urgente del Centro Trasfusionale dell’ospedale ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo, guidato dal direttore Donato Carafa, per far fronte alla grave carenza di sangue.

Il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore alla Sanità Luciana de Lallo invitano la cittadinanza a recarsi nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo presso il Centro Trasfusionale per donare, in particolare se appartenenti ai gruppi ‘0 Positivo’ e ‘A Positivo’.

«In queste giornate calde e di vacanza – dichiarano Colangelo e De Lallo – chiediamo ancora una volta ai nostri concittadini di compiere questo gesto fondamentale, un aiuto prezioso per chi si trova in difficoltà».

Le donazioni possono essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 11.00, presso l’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo.

Nel frattempo, il direttore Carafa ha allertato anche i presidenti delle associazioni Croce Rossa Italiana di San Severo e Torremaggiore, Avis, Fidas e Fratres delle sezioni di San Severo, Apricena, Torremaggiore, Serracapriola, Poggio Imperiale e Lesina, per coordinare ulteriori iniziative di sensibilizzazione.

Lo riporta foggiatoday.it.