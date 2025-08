Foggia, il M5S chiude il “caso Aprile”: «Nessuna influenza, fiducia piena nella vicesindaca»

Dopo giorni di tensioni politiche e divisioni all’interno della stessa maggioranza, arriva la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle sul caso che ha travolto l’amministrazione Episcopo: l’affidamento diretto alla cooperativa ServItalia – poi ritirato – per la fornitura di arredo urbano, che aveva sollevato polemiche per via della presenza tra i soci della sorella gemella della vicesindaca Lucia Aprile, assessora all’Ambiente. “Nessuna influenza da parte della vicesindaca né di alcun esponente del MoVimento – si legge nella nota firmata dall’europarlamentare Mario Furore –. Ci consideriamo parte lesa in questa vicenda, e ribadiamo piena fiducia in Lucia Aprile: donna onesta, competente, rispettosa delle istituzioni”.

Il Comune ha annullato in autotutela la determina dopo un’ondata di critiche, anche interne alla coalizione, scaturite proprio dal potenziale conflitto d’interesse. Una decisione che lo stesso M5S definisce oggi “necessaria”, riconoscendo che “in quella procedura sono emerse anomalie e criticità tali da non poter essere ignorate”. Furore ha voluto ringraziare anche “operatori dell’informazione e cittadini” che hanno acceso i riflettori sul caso, rivendicando il valore del controllo pubblico: “È anche grazie a questo confronto diffuso se le istituzioni possono correggere il tiro e rafforzare la fiducia dei cittadini”.

Dal caso, il M5S rilancia la proposta di una revisione strutturale: “L’adesione del Comune alla Stazione Unica Appaltante della Provincia è stato un passo positivo, ma non basta – spiega Furore –. Le gare sotto soglia continuano a presentare criticità, e serve un cambio di passo”. Il Movimento chiederà alla sindaca Maria Aida Episcopo “un intervento deciso per rendere le procedure negoziali più aperte, con criteri più rigorosi e un maggior numero di imprese coinvolte, a garanzia di concorrenza e trasparenza”.

Furore difende anche l’operato della vicesindaca Aprile, spiegando che “nessuna influenza è stata esercitata sulla procedura” e che “chi tenta di strumentalizzare il caso o lancia accuse calunniose, non troverà nel MoVimento un bersaglio facile”. E affonda: “Non accettiamo lezioni di moralità da chi ha patteggiato condanne per tangenti sugli appalti pubblici o da chi appartiene a forze politiche responsabili di vicende oscure nella storia di questa città”.

Infine, la chiusura del caso: “Continueremo a lavorare con serietà, senza sconti a nessuno, ma nemmeno alimentando processi sommari. Le battaglie per la trasparenza e la legalità restano la nostra bussola. A Foggia come nel resto d’Italia”.