FOGGIA – Il caso relativo alla selezione interna che ha visto protagonista il dottor Marchitelli, capo di gabinetto della sindaca Maria Aida Episcopo, continua a suscitare polemiche e interrogativi nella vita politica cittadina. A sollevare l’attenzione sul tema è il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che, per voce del responsabile enti locali Bruno Longo, chiede trasparenza e chiarezza da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo il partito di centrodestra, la vicenda rappresenterebbe “l’ennesimo esempio di gestione opaca e accentratrice”, con modalità che ricorderebbero le pratiche della Prima Repubblica. Fratelli d’Italia parla apertamente di un sistema dove “la risorsa pubblica sembra destinata a finire nelle mani di parenti o fedeli collaboratori del Sindaco”, e accusa il gruppo di potere attorno alla prima cittadina di agire con supponenza, impunità e arroganza.

Le domande sul concorso

Al centro della questione, una procedura di selezione interna che, secondo Longo, solleva più di una perplessità sul piano della trasparenza e dell’opportunità. In particolare, vengono poste cinque domande “che meritano risposte chiare e documentate”:

È oggettivo un concorso in cui i membri della commissione esaminatrice lavorano a stretto contatto con il candidato? È credibile l’imparzialità della valutazione, considerato il ruolo dirigenziale del candidato all’interno della macchina comunale? Può una commissione giudicare serenamente un soggetto che esercita funzioni di controllo o indirizzo nei confronti degli stessi componenti? La sindaca era all’oscuro della partecipazione del proprio capo di gabinetto a una selezione così delicata? Perché concludere la selezione in agosto, nel pieno della pausa estiva?

Il nodo politico

A far discutere è anche la modalità di gestione della comunicazione istituzionale. Fratelli d’Italia contesta infatti che, in luogo di una presa di posizione diretta della sindaca Episcopo, sia stato un dirigente comunale a rispondere politicamente alle richieste dell’opposizione, fatto ritenuto “irrituale e privo di fondamento normativo”. Inoltre, lo stesso Marchitelli, secondo quanto riportato dal partito, avrebbe minacciato querele nei confronti dei consiglieri di opposizione, comportamento che viene interpretato come un tentativo di intimidazione. “L’attività del consigliere comunale è tutelata dalla Costituzione, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio – sottolinea Longo – e nessuna azione legale può cancellare questo diritto”.

L’impegno di Fratelli d’Italia

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, infine, assicura che continuerà a vigilare sull’operato dell’amministrazione Episcopo, denunciando “ogni forma di gestione clientelare o poco trasparente della cosa pubblica”. L’obiettivo, ribadisce Longo, è garantire legalità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, nell’interesse esclusivo dei cittadini foggiani.