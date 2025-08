Gattile a Manfredonia necessità o falso problema Il dibattito è aperto

MANFREDONIA – Nelle ultime settimane, le segnalazioni di gatti randagi e cucciolate abbandonate in città sono aumentate in modo evidente. Quartieri come il centro storico e perfino aree più periferiche stanno registrando la presenza costante di colonie feline.

Il fenomeno ha riportato al centro del dibattito una domanda fondamentale: Manfredonia ha bisogno di un gattile comunale?

Randagismo e decoro urbano: due facce della stessa medaglia

La questione non riguarda soltanto la sensibilità animalista. Si tratta anche di un problema di igiene, sicurezza e decoro urbano. I gatti randagi, se non sterilizzati e assistiti, rischiano di diventare numeri in crescita incontrollata, con inevitabili conseguenze sanitarie e sociali. Eppure, attualmente, non esiste una struttura comunale dedicata alla loro accoglienza e gestione.

Le associazioni di volontariato, da anni attive sul territorio, fanno il possibile con risorse limitate, ma da sole non bastano. Serve un intervento istituzionale.

Chi sostiene la necessità di un gattile sottolinea che la tutela degli animali è un dovere civile e morale, oltre che un obbligo di legge. Un gattile consentirebbe di affrontare in modo sistematico il problema del randagismo, garantendo sterilizzazioni, cure veterinarie, adozioni e un controllo più efficace delle colonie feline.

Dall’altra parte, c’è chi ritiene che, in un contesto di difficoltà economiche per il Comune e con tanti servizi primari da garantire, un gattile sia un progetto secondario, da rimandare a tempi migliori o da affidare esclusivamente al volontariato.

L’esempio di altre città

Molti comuni italiani di dimensioni simili a Manfredonia hanno già da tempo realizzato strutture dedicate alla gestione dei gatti randagi, con risultati positivi. Non si parla di grandi rifugi, ma di centri di accoglienza dignitosi, spesso realizzati in collaborazione con associazioni e finanziamenti regionali, capaci di alleggerire il peso del problema su tutta la comunità.

La domanda resta aperta

Serve davvero un gattile a Manfredonia?

È una scelta che riguarda la qualità della vita non solo degli animali, ma anche dei cittadini. Un progetto da considerare come spesa superflua o come investimento sociale e culturale?

La parola passa ora alla cittadinanza, ai rappresentanti politici e a chi crede che la civiltà di un territorio si misuri anche da come tratta i suoi animali.