Il Prof. Luigi Nappi nominato Membro Associato del Comitato FIGO

Il Prof. Luigi Nappi, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia e Delegato Rettorale all’Innovazione Tecnologica in Area Medica presso l’Università di Foggia, è stato nominato Membro Associato del Committee on Health Systems Strengthening and Respectful Care della International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) per il triennio 2025–2027.

La nomina, comunicata ufficialmente dalla FIGO, rappresenta un prestigioso riconoscimento internazionale del percorso scientifico e istituzionale del Prof. Nappi, premiandone la dedizione alla salute e ai diritti delle donne, soprattutto nei contesti sanitari più fragili. La Federazione ha sottolineato il suo alto profilo accademico e clinico, evidenziando come la sua partecipazione costituisca un valore aggiunto per le attività future.

Il Comitato si impegna a rafforzare i sistemi sanitari promuovendo un’assistenza rispettosa durante gravidanza, parto e post-parto, con l’obiettivo di ridurre la mortalità materna e neonatale nei Paesi a basso e medio reddito, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Le azioni principali riguardano la formazione del personale sanitario, il miglioramento dell’organizzazione dei servizi e la promozione dell’accesso equo alla salute tramite copertura sanitaria universale.

Il Prof. Nappi parteciperà a un incontro di orientamento a ottobre 2025, prima dell’avvio ufficiale del nuovo mandato, che seguirà il Congresso Mondiale della FIGO previsto nello stesso mese.

“Essere stato scelto per contribuire a un comitato così rilevante, in cui si affrontano temi cruciali per il futuro della salute materna a livello globale, è motivo di grande orgoglio. È un’opportunità per mettere a disposizione le competenze maturate e lavorare, in spirito di collaborazione internazionale, al servizio della dignità e del benessere delle donne”, ha dichiarato il Prof. Nappi.