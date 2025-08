Manfredonia, il Sindaco La Marca regola l’accesso agli uffici di Palazzo San Domenico

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Con un decreto firmato dal Sindaco Domenico La Marca, vengono stabilite nuove regole per l’accesso del pubblico agli uffici comunali di Palazzo San Domenico, in attesa dell’adozione di un provvedimento organico che disciplinerà in modo definitivo l’ingresso agli uffici comunali. Il provvedimento stabilisce che l’accesso agli uffici di Palazzo San Domenico sarà consentito solo negli orari prestabiliti: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:45 alle 18:30 del martedì e giovedì, ad eccezione del mese di agosto, durante il quale sono previste deroghe.

Al di fuori di questi orari, l’accesso sarà possibile solo previo esplicito permesso rilasciato dal Sindaco, da un Assessore o dal responsabile dell’ufficio cui l’esterno necessita di accedere. L’autorizzazione dovrà essere comunicata al personale della portineria, senza la quale l’ingresso sarà negato. Rimangono invece invariate le modalità di accesso agli uffici con ingresso diretto dall’esterno, quali l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Protocollo, Facilitazione Digitale e Impianti Termici, situati su Piazza del Popolo.

Il decreto prevede inoltre che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e il responsabile del servizio portineria mettano in atto, con la massima celerità, sistemi tecnologici volti a regolamentare e monitorare gli accessi, garantendo al contempo la tutela dei dati personali. Infine, il Comando di Polizia Locale sarà chiamato a organizzare la presenza di un proprio operatore durante gli orari di apertura al pubblico, compatibilmente con le risorse disponibili, per garantire ordine e sicurezza.

Questa misura si inserisce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l’accesso degli utenti agli uffici pubblici.