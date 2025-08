MANFREDONIA – È uno spettacolo surreale quello che, sera dopo sera, si presenta agli occhi di residenti e turisti: vie semideserte, locali chiusi o scarsamente frequentati, giovani che, come in una moderna diaspora del divertimento, lasciano la città per raggiungere altre mete limitrofe, con tutti i rischi che ne derivano. Una scena che contrasta fortemente con l’immagine di una località turistica in piena stagione estiva e smentisce, con forza, la narrazione di un turismo “in ripresa”.

La movida, da sempre argomento delicato, rappresenta un nodo cruciale nella vita cittadina, specialmente nei mesi estivi. Se da un lato è sacrosanto tutelare la quiete pubblica, dall’altro non si può ignorare il diritto al sano divertimento, in particolare per le giovani generazioni, e il legittimo interesse economico di esercenti e attività commerciali che, proprio in questo periodo, concentrano gran parte del loro lavoro annuale.

Il ruolo delle istituzioni locali è fondamentale. In questo contesto, sorgono legittimi interrogativi sull’efficacia e l’equilibrio delle recenti ordinanze emanate dal sindaco in materia di orari e limiti alla diffusione musicale. Tali provvedimenti sono in linea con le raccomandazioni dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)? Secondo l’ANCI, infatti, i Comuni sono invitati ad adottare misure non drastiche ma equilibrate, favorendo accordi con gli operatori commerciali per definire congiuntamente orari e modalità di somministrazione di musica e intrattenimento. Parità di trattamento, proporzionalità e armonizzazione sono i principi chiave su cui dovrebbe fondarsi ogni intervento normativo in materia.

Ecco perché, di fronte a una città che rischia di spegnersi proprio nel suo periodo più vitale, diventa urgente avviare una riflessione seria e condivisa, che metta attorno a un tavolo istituzioni, commercianti e cittadini. È necessario trovare una via di mezzo tra il diritto al riposo e il bisogno di socialità, tra il rispetto delle regole e l’opportunità di crescita economica e culturale della città.

Non spegnere Manfredonia non è solo uno slogan: è un appello al buon senso, al dialogo e alla volontà comune di far vivere davvero la città, anche di sera.