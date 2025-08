Mangiamare 2025, concessa una deroga speciale per il pescato locale

In occasione del Mangiamare 2025, il festival dedicato alla cultura del mare e alle eccellenze ittiche del territorio, è stata concessa una deroga straordinaria al fermo biologico, che consentirà l’uscita in mare di due motopescherecci locali, la Genoveffa Madre e la Nuova Laura, nei giorni 2 e 3 settembre. Il pescato ottenuto sarà utilizzato esclusivamente per la preparazione dei piatti durante la manifestazione.

Un risultato che garantirà al festival prodotti freschi e di qualità, mantenendo intatto il legame con la marineria locale e la tradizione gastronomica di Manfredonia.

Determinante è stata la collaborazione tra istituzioni e operatori del mare. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Russo, pescatore e referente del gruppo di volontari impegnati nell’organizzazione, insieme ai comandanti e agli equipaggi delle due imbarcazioni.

Importante il supporto dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, con l’assessore allo Sviluppo economico Matteo Gentile, e della Regione Puglia, rappresentata dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Fondamentale anche l’attenzione della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il comandante Marco Pepe, il contributo degli uffici locali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e la disponibilità del Ministero dell’Agricoltura, che ha accolto con tempestività la richiesta.

Questa concessione non è solo un atto tecnico, ma un gesto simbolico che riafferma il legame profondo tra il mare e la comunità.

«Il mare è la nostra memoria viva. Con questa deroga restituiamo dignità al lavoro dei pescatori e valore alla cultura che li circonda. Il Mangiamare non è solo una festa, ma un atto di riconoscenza verso una comunità che ha sempre saputo resistere, condividere, accogliere» ha dichiarato Rosa Gentile, presidente di Arci Viceversa APS – ETS.