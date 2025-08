“Mi ha lasciato perché l’ha detto l’IA”: quando ChatGPT diventa un consigliere sentimentale

Questo comportamento ha un nome scientifico: “automation bias”. Secondo un’analisi pubblicata da Microsoft Research, le persone tendono ad accettare le indicazioni di un sistema automatizzato, anche quando sono errate o prive di contesto, perché percepite come oggettive o più razionali rispetto al giudizio umano.

La stampa estera ha già documentato episodi analoghi. Vogue ha raccontato che il 57% dei giovani adulti statunitensi preferisce chiedere consiglio a un’IA anziché a un amico per risolvere problemi sentimentali. In un altro caso, riportato dal Scottish Sun, una donna ha utilizzato ChatGPT per analizzare ogni messaggio ricevuto dal partner e determinare se fosse “tossico” o meno. Alla fine, ha troncato la relazione proprio su suggerimento dell’IA. Il confine tra supporto digitale e dipendenza psicologica, dunque, diventa sempre più sottile. Alcuni utenti si spingono a costruire relazioni affettive fittizie con l’IA o a non riuscire più a prendere decisioni senza un confronto con l’algoritmo.

Ma come si comporta l’IA nel ruolo di consigliere sentimentale? Come un vero e proprio esperto del settore. Basta iniziare la conversazione con una domanda: “E’ la donna/l’uomo della mia vita?”, “Sarà un giorno il mio/la mia partner?”. Domanda alla quale l’IA darà non solo una risposta ma anche una serie di consigli su come troncare una relazione o, al contrario, come conquistare una persona: dal giusto approccio alla possibilità di creare l’occasione perfetta. Starà poi a noi dare il giusto peso alle parole di ChatGPT. E, probabilmente, ricordarci che il cuore segue vie che l’intelligenza artificiale non conosce. I rischi di affidarsi completamente a ChatGPT non mancano. Un’indagine del Time ha evidenziato l’emergere di un fenomeno estremo: la cosiddetta IA psychosis. In alcuni casi clinici, l’interazione prolungata e intensa con l’intelligenza artificiale ha favorito l’insorgere di deliri, ansia e pensieri dissociativi.

Si tratta spesso di soggetti vulnerabili, che vedono nell’IA un rifugio o un’autorità incontestabile. La soluzione? Tornare a fidarsi di più di noi stessi. L’intelligenza artificiale può essere un alleato formidabile. Ma dev’essere trattata come uno strumento di supporto, non come una fonte assoluta di verità. Il rischio maggiore è la perdita di fiducia e della capacità di decidere: quando l’utente smette di interrogarsi e si limita a eseguire quanto suggerito da un software, cede una parte importante della propria autonomia.

Nei rapporti umani, questa dinamica può portare a esiti surreali o tragici. Come lasciare un partner perché “lo ha detto l’IA”. Ma anche restare in una relazione sbagliata per lo stesso motivo.