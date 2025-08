Miglianico, rimossa bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale: intervento dell’Esercito

Un’operazione ad alto rischio, ma gestita con precisione e professionalità: è quella condotta questa mattina dagli artificieri dell’Esercito Italiano, che hanno rimosso una bomba d’aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nel territorio comunale di Miglianico, in provincia di Chieti. L’ordigno, di fabbricazione britannica e del peso complessivo di circa 250 libbre (120 kg), conteneva oltre 30 chilogrammi di tritolo ed era dotato di una spoletta in pessime condizioni, che ha reso l’intervento particolarmente delicato.

Grazie alla realizzazione di una camera di espansione preventiva, appositamente predisposta dagli specialisti, è stato possibile ridurre sensibilmente il raggio di pericolo per la popolazione, limitando l’evacuazione a 90 residenti. Dopo il despolettamento eseguito sul posto, la bomba è stata trasportata in totale sicurezza in un’area idonea, dove verrà completata la procedura di neutralizzazione.

L’operazione è stata eseguita dal personale dell’11° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, supportato da una macchina organizzativa efficiente e ben rodata. A collaborare sono stati le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, il 118, l’ASL, la Protezione Civile e il Comune di Miglianico, sotto il coordinamento della Prefettura di Chieti. La sinergia tra i vari enti ha permesso di garantire non solo la messa in sicurezza dell’area, ma anche l’efficace assistenza alla popolazione coinvolta.

L’intervento rientra nelle attività ordinarie di bonifica che l’11° Reggimento svolge regolarmente su tutto il territorio nazionale, sotto il comando delle Forze Operative Sud dell’Esercito. Nel solo 2025, il reparto ha già effettuato 49 operazioni, per un totale di 322 ordigni bellici neutralizzati. Un impegno costante e silenzioso che continua a garantire la sicurezza delle comunità, restituendo ai territori una piena agibilità anche a distanza di decenni dai conflitti mondiali.