In primo piano l'imprenditrice Mary Trotta, da oltre 27 nel settore event planner, ora in collaborazione con il dj Leo Bruno di Foggia

Manfredonia – 6 agosto 2025. È entrata in vigore nei giorni scorsi una nuova ordinanza comunale che vieta la musica notturna in Via Santa Maria delle Grazie, una delle strade più frequentate della movida estiva sipontina. Firmata dal sindaco Domenico La Marca, l’ordinanza è stata giustificata con l’intento di tutelare la quiete pubblica, ma ha immediatamente scatenato un acceso dibattito tra residenti, esercenti e cittadini.

La decisione prevede lo stop alla diffusione sonora a partire da un determinato orario serale (qui l’ordinanza integrale > ORDINANZA SINDACALE VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE), con l’obiettivo dichiarato di rispettare il diritto al riposo dei residenti, ma le conseguenze su un tessuto commerciale già in sofferenza rischiano di essere gravi.

La reazione del settore: “Manfredonia come una barzelletta, i cittadini marionette del sistema”

Una delle voci più forti e sentite è quella di Mary Trotta, imprenditrice sipontina con oltre 27 anni di esperienza come event planner, figura di riferimento per la promozione culturale e musicale a Manfredonia. Da anni Mary è in collaborazione con il Dj Leo Bruno di Foggia.

Sui social, la sua denuncia ha fatto rapidamente il giro della città: “Non esiste un mondo senza Musica! Solo a Manfredonia accadono cose ‘anomale’ come la cosiddetta tassa/permesso SCIA! E adesso anche il silenzio obbligato? Il turismo è sparito, basta!”

Mary Trotta non si limita alla critica, ma lancia un vero e proprio appello pubblico: “La musica, di qualsiasi genere, è sviluppo, è turismo, è pane per i commercianti! Non possiamo restare in silenzio. Viva la musica, viva i sorrisi, viva la vita! che negli altri paesi e città che facciamo Eventi, non ci sono queste limitazioni tanto severe e ammazza attività”.

Un altro elemento contestato dagli operatori locali è l’obbligo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per eventi musicali. Secondo molti esercenti, Manfredonia applica questo regolamento in modo più rigido rispetto ad altri comuni italiani, generando oneri burocratici che scoraggiano l’organizzazione di serate musicali.

Un dettaglio, questo, che pesa soprattutto in una località a forte vocazione turistica come Manfredonia, dove le attività serali rappresentano un punto fondamentale dell’attrattività per residenti e visitatori.

La città si trova oggi spaccata tra due visioni: da una parte chi chiede più rispetto per la quiete notturna, dall’altra – la gran parte dei cittadini – chi denuncia un clima di eccessivo rigore e repressione, che rischia di soffocare la creatività, l’impresa e il turismo.

Il dibattito resta aperto e infuocato, come testimoniano anche i numerosi commenti ai due articoli pubblicati da StatoQuotidiano:

La questione della musica notturna a Manfredonia non è solo una questione di decibel, ma tocca corde profonde: l’identità culturale della città, la sopravvivenza delle imprese, il diritto al divertimento e quello al riposo.

Occorre probabilmente ripartire da un “dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e imprenditori”, per trovare soluzioni equilibrate che non penalizzino nessuno. La città ha bisogno di regole chiare, ma anche di visione, coraggio e ascolto. Nel frattempo, le parole dell’imprenditrice Mary Trotta Panar continuano a risuonare come un inno di resistenza: “Manfredonia forzaaaaaaa! Urlate tutti: Sì alla Musica, sì al turismo, sì alla vita!”.