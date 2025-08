Movimento 5 Stelle Foggia: "Più trasparenza nelle procedure e verifiche più incisive"

Il Movimento 5 Stelle accoglie con favore l’annullamento in autotutela dell’affidamento alla cooperativa ServItalia, un atto ritenuto necessario per le anomalie e criticità emerse durante la procedura. «Ringraziamo chi ha sollevato l’attenzione sul caso e gli operatori dell’informazione, che con il loro lavoro contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini» dichiarano i pentastellati.

Pur riconoscendo l’importanza dell’adesione del Comune di Foggia alla Stazione Unica Appaltante della Provincia, il Movimento sottolinea che le gare sotto soglia, ancora gestite dalla Tecnostruttura comunale, continuano a presentare gravi criticità. Per questo, sarà chiesto alla sindaca Episcopo di promuovere un intervento deciso per migliorare la macchina amministrativa, in linea con i principi di legalità e trasparenza.

Secondo il M5S, è indispensabile che le procedure negoziali diventino più aperte, con il coinvolgimento di un numero maggiore di imprese per aumentare concorrenza e trasparenza. Servono inoltre criteri di selezione più rigorosi, basati su esperienza e affidabilità, insieme a controlli più stringenti in ogni fase.

Altro punto cruciale è il rafforzamento del settore Contratti e Appalti, valorizzando il nuovo personale già entrato in servizio e programmando ulteriori assunzioni, se necessarie.

«Il nostro obiettivo resta quello di ottenere risultati concreti per Foggia, dopo che la città ha già pagato un prezzo altissimo per colpa di una politica che in passato ha ceduto a logiche di potere e opacità, culminate nello scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’amministrazione precedente».

Il Movimento respinge inoltre con forza ogni insinuazione: «Né la vicesindaca Lucia Aprile, né alcun altro rappresentante del M5S ha mai esercitato alcuna influenza sulla procedura. In questa vicenda ci consideriamo parte lesa e non accettiamo lezioni da chi ha patteggiato condanne per tangenti o da partiti responsabili delle pagine più buie di questa città».

I pentastellati ribadiscono la piena fiducia nella vicesindaca Aprile, descritta come «donna onesta, competente e rispettosa delle istituzioni», e confermano che continueranno a lavorare con serietà, senza sconti a nessuno, ma senza cedere a processi sommari o campagne strumentali.

«Trasparenza e legalità resteranno la nostra bussola, a Foggia come in tutta Italia».