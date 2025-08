San Giovanni Rotondo, Roberto Cappucci (PRC) sui rifiuti: "Il nuovo capitolato avrà ricadute pesantissime"

Giovedì 7 agosto approderà in Consiglio Comunale il nuovo Capitolato Rifiuti, un documento che, secondo il Circolo “L. Pinto” del Partito della Rifondazione Comunista, rappresenta un disastro annunciato: oltre 4,6 milioni di euro di costi complessivi, con tariffe destinate ad aumentare fino al 25% e una riduzione dei servizi offerti.

«Il nuovo capitolato avrà ricadute pesantissime, pagate a caro prezzo da cittadini e imprese» dichiara Roberto Cappucci, consigliere comunale e segretario cittadino del PRC. Ricorda inoltre che già a febbraio il PRC, insieme a parte della maggioranza e a consiglieri di opposizione, si era opposto al progetto proposto dall’allora assessore Scaramuzzi, definito “fotocopia” di quello dell’amministrazione Crisetti e già gravato da oltre un milione di euro di costi aggiuntivi.

Il circolo aveva avanzato proposte alternative, come il coinvolgimento di esperti per la redazione di un capitolato moderno e sostenibile, rimaste però inascoltate. Nel frattempo, l’entrata in vigore dei nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) e delle tariffe ARERA ha aggravato ulteriormente la situazione, portando i rincari complessivi a circa 4,6 milioni di euro.

Per quest’anno, l’aumento della TARI è stato contenuto grazie all’utilizzo di 350 mila euro provenienti dall’imposta di soggiorno e di 80 mila euro dalle multe per abbandono rifiuti, ma, avverte Cappucci, «queste risorse non saranno disponibili già dal 2026».

A peggiorare il quadro anche il contenuto del nuovo capitolato: una raccolta in meno dell’umido e il taglio del 50% delle buste per la differenziata, a fronte di costi crescenti.

Il PRC chiede al sindaco Barbano di spiegare come sia stato possibile arrivare all’approvazione del capitolato a ridosso della scadenza dell’ennesima proroga concessa a Tekra e come intenda giustificare ai cittadini il fallimento della principale promessa elettorale.

La nuova maggioranza, conclude il PRC, probabilmente riuscirà ad approvare il documento, definendolo «un atto di responsabilità», ma il prezzo ricadrà interamente su cittadini e famiglie.