San Giovanni Rotondo si prepara alla Notte Bianca: ospite d’onore il dj internazionale Federico Scavo

SAN GIOVANNI ROTONDO – Dopo settimane di polemiche sull’esiguo cartellone estivo, arriva una ventata di musica ed energia per la città garganica. Lunedì 11 agosto torna uno degli eventi più attesi dell’estate: la Notte Bianca, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi locali, capace ogni anno di richiamare pubblico da tutta la provincia. L’edizione 2025 si preannuncia ricca di musica, intrattenimento e spettacolo: il centro cittadino sarà animato da più postazioni con dj set e performance live, culminando in un’esibizione d’eccezione.

A salire sul palco sarà infatti Federico Scavo, dj e produttore di fama internazionale, tra i nomi più riconoscibili della scena dance ed elettronica mondiale. Scavo, originario della Toscana, vanta una carriera trentennale che lo ha portato a far ballare i dancefloor di Miami, Ibiza, Dubai, Londra e molte altre capitali mondiali del clubbing. Con dischi d’oro e di platino, remix ufficiali per i Pink Floyd e una lunga serie di successi da classifica, è considerato uno degli artisti italiani più innovativi nel panorama house ed electro. Il suo dj set è previsto per le 22:30, ma le attività e gli spettacoli della Notte Bianca prenderanno il via già dalle 21:00, con una scaletta che sarà svelata nei prossimi giorni dagli organizzatori.

Federico Scavo non si limita a suonare: trasforma ogni performance in un’esperienza immersiva, mescolando groove anni Settanta, sonorità funky, influenze electro-tech e ritmi tribali, in un mix unico e riconoscibile. I suoi brani, come “Strump”, “Funky Nassau”, “Blow It”, sono diventati vere e proprie hit nei club di tutto il mondo. Il ritorno della Notte Bianca rappresenta un momento di festa per residenti e turisti, ma anche un segnale positivo per la ripresa culturale e musicale della città. «Siamo felici di confermare un evento di qualità, che unisce intrattenimento, turismo e valorizzazione del centro storico» – dichiarano gli organizzatori – «Nei prossimi giorni renderemo noto il programma completo con artisti, orari e iniziative collaterali».

Lo riporta ilfattodelgargano.it