San Marco in Lamis riscopre la magia del teatro itinerante con ‘Li voce de Jinte’

A San Marco in Lamis grande successo per il teatro itinerante della compagnia ‘Li voce de Jinte’, che ha trasformato piazze e quartieri in palcoscenici a cielo aperto, riportando in vita l’atmosfera delle serate “come una volta”.

La compagnia, nota per le sue commedie in vernacolo rappresentate al teatro Giannone durante il periodo natalizio, ha deciso di uscire dalle mura consuete portando spettacoli direttamente tra la gente. Le esibizioni hanno animato via Achille Grandi, via Allegato, piazza Oberdan, la villa comunale e Borgo Celano, attirando un pubblico numeroso e partecipe.

«Non si era mai visto nulla del genere nel nostro paese. Eravamo pieni di dubbi su come organizzare le scenografie e sulla risposta della gente, ma possiamo dire che l’esperimento è riuscito», ha commentato la compagnia.

L’entusiasmo dei cittadini ha reso ogni serata speciale: chi non trovava posto portava la sedia da casa, i bambini sedevano in prima fila a gambe incrociate, mentre alcuni anziani seguivano gli spettacoli dal balcone. Non sono mancati gesti di collaborazione spontanea: c’era chi offriva una mano per l’allestimento, chi informava i vicini, chi prestava sedie a chi ne era sprovvisto.

Per qualche ora, i quartieri hanno ripreso vita, riportando la socialità negli spazi spesso occupati dalle auto. Telefoni, videogiochi e televisioni sono stati messi da parte per lasciare spazio a risate, incontri e nuove amicizie.

«Abbiamo vissuto il quartiere come una volta — raccontano gli organizzatori — con le persone sedute una accanto all’altra, a condividere momenti di spensieratezza sotto il cielo della nostra San Marco».

Lo riporta foggiatoday.it.