Serena Brancale al concertone della Notte della Taranta

Ci sarà anche Serena Brancale sul palco della Notte della Taranta, il concertone che sarà ospitato a Melpignano (Lecce) il prossimo 23 agosto. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social dell’evento che celebra la musica popolare salentina. Ciao ragazzi – dice Brancale nel video – ci vediamo il 23 agosto alla Notte della Taranta. Non vedo l’ora perché è la mia prima volta per un evento così importante non solo per la Puglia”.

L’artista si esibirà in Anema e core, la sua hit sanremese, e in All’acque all’acque, canto della tradizione salentina. Brancale è la seconda ospite annunciata per il concertone: domenica scorsa è stato svelato l’altro artista che sarà protagonista della serata, Ermal Meta.

Lo riporta l’ANSA