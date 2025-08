Simona Cinà, il ricordo dell'ex fidanzato: "Aveva due cieli negli occhi, era forte e non si lasciava ingannare"

Parla Francesco Tilotta, ex fidanzato di Simona Cinà, la giovane di 20 anni trovata morta sul fondo di una piscina, all’alba tra venerdì e sabato, dopo una festa di laurea in una villa a Bagheria, nel Palermitano. Intervenuto ai microfoni di Morning News, Tilotta ha tracciato un ritratto commosso di Simona, descrivendola come una ragazza dalla personalità solare, determinata e piena di vita.

“Aveva due cieli negli occhi che ti rapivano”, ha raccontato, visibilmente emozionato. “Era una persona estremamente socievole e appassionata di sport: se fosse stato per lei, si sarebbe allenata 24 ore su 24”.

“Non si faceva manipolare”

L’ex fidanzato ha escluso categoricamente che la giovane potesse essere stata coinvolta in situazioni legate a droghe o comportamenti rischiosi. “Non era una persona che si faceva abbindolare, ed è proprio questo che non riesco a capire”, ha dichiarato. “Non usava sostanze, era una ragazza forte e con la testa sulle spalle”. In attesa dei risultati dell’autopsia, che potranno fare chiarezza sulle cause della tragedia, resta forte lo sconcerto tra familiari e amici. A rendere ancora più dolorosa la vicenda, sono i numerosi dubbi su quanto accaduto durante quella serata: una festa che si è trasformata in incubo. Anche la sorella gemella di Simona, Roberta, ha espresso il proprio dolore e sgomento: “Quando siamo arrivati, nessuno ci ha detto nulla, tutti zitti”, ha raccontato.

Una delle amiche presenti alla festa ha riferito di essere rimasta con Simona fino alle tre del mattino, sostenendo che la ragazza stesse bene. Ma le domande ancora senza risposta sono tante, e il dolore per una perdita così inspiegabile non smette di farsi sentire.