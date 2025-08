Via Santa Maria delle Grazie, stop alla musica notturna: scelta necessaria o freno alla movida?

La recente ordinanza sindacale che impone lo stop alla musica notturna in via Santa Maria delle Grazie riapre un dibattito tanto delicato quanto attuale: è giusto sacrificare la movida a Manfredonia in nome del riposo dei residenti? O si rischia di soffocare uno dei pochi spazi di socialità giovanile in città?

La misura, rivolta principalmente ai locali che animano le serate estive con musica dal vivo o DJ set all’aperto, nasce da segnalazioni per emissioni sonore oltre i limiti consentiti, con proteste da parte di numerosi abitanti della zona. Le lamentele parlano di notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo, e una qualità della vita compromessa da un’eccessiva tolleranza verso la movida.

Ma dall’altra parte si leva la voce dei giovani, dei titolari dei locali e di chi considera la musica un elemento vitale del tessuto urbano. “Non si può spegnere la musica e pretendere che la città viva”, afferma qualcuno sui social. Per molti, la questione non è solo di decibel, ma di visione: come si concilia il diritto al riposo con quello allo svago? Come si regola una convivenza civile senza mortificare una generazione che già fatica a trovare spazi di aggregazione?

Domanda aperta alla città: favorevoli o contrari?

È legittimo chiedersi: siete favorevoli o contrari allo stop alla musica notturna in via Santa Maria delle Grazie?

Chi sta con i residenti, sostiene il diritto al silenzio, alla quiete dopo una certa ora, e alla tutela della salute.

Chi sta con i giovani e gli operatori della notte, invoca una regolamentazione più flessibile, che consenta la vita notturna nel rispetto delle regole ma senza spegnerla del tutto.

L’ordinanza sindacale si inserisce in un più ampio dibattito sull’equilibrio tra vivibilità e intrattenimento. In molte città italiane si sta optando per soluzioni intermedie: fasce orarie definite, misurazioni fonometriche regolari, maggiori controlli, ma anche investimenti in insonorizzazioni e in aree dedicate alla musica.

Cosa ne pensa la Manfredonia che vive la notte?

Il problema, più che di musica, sembra essere di governo del territorio. Dove manca un progetto chiaro, il conflitto tra esigenze diverse degenera in divieti. Il rischio è che, nel tentativo di “spegnere il rumore”, si finisca per spegnere anche la vita urbana.

Per questo la domanda resta aperta, e va rivolta non solo alle istituzioni, ma alla città tutta:

Manfredonia vuole essere una città che include o che esclude? Una città che ascolta o che impone?

A cura di Michele Solatia.