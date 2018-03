Foggia, il “Clandestino Day” per concludere “Questioni Meridionali”

Di:

Foggia –e per sollecitare maggiore attenzione sulle difficili condizioni di vita dei migranti. Ed in particolare, per chiudere all’insegna dello sport e della condivisione la due giorni di “Questioni Meridionali”, la rassegna inserita nel cartellone estivo del Foggia Estate che – in questa seconda edizione in programma sabato 6 e domenica 7 settembre presso il Chiostro di Santa Chiara – si soffermerà anche sui temi dell’immigrazione, dell’assistenza sanitaria e dei diritti. E’ su questi i temi, infatti, che fa leva la quarta edizione del “Clandestino Day” che si svolgerà a Foggia lunedì 9 settembre 2013, a partire dalle ore 20.00, presso i campi US ACLI in Via San Severo.

A scendere in campo, dunque, saranno i migranti che vivono nel cosiddetto Ghetto di Rignano, il team Questioni Meridionali ed alcuni rappresentanti delle associazioni SpazioBaol, Emergency, Fratelli della Stazione, rete “Io Ci Sto”. Il torneo ed il “Clandestino Day” saranno l’occasione per promuovere ulteriormente scambi interetnici e culturali, in continuità con il festival di “Questioni Meridionali” che attraverso l’arte, i libri, la musica e la fotografia prova a parlare di riscatto. Di diritti. Di accoglienza. Con un’attenzione particolare verso i cittadini stranieri che arrivano nel nostro territorio per lavorare nei campi e per contribuire alla ricchezza della nostra economia. Migranti il più delle volte emarginati nei “ghetti” distanti dalle luci della città, costretti a vivere in capanne di fortuna, in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Redazione Stato