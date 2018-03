Di:



Policlinico di Bari è stato aggredito e picchiato da un paziente riportando la lussazione della mandibola e la rottura di quattro incisivi.Il paziente non aveva gradito il trasferimento da un ambulatorio all’altro per l’arrivo di una donna che si era fratturata un femore. L’aggressione dell’infermiere avviene a distanza di tre giorni dall’omicidio della psichiatra Paola Labriola avvenuto mentre la donna era in servizio a Bari nel Centro di salute mentale. Policlinico, paziente picchia infermiere a Bari ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 6 SET – Un infermiere del pronto soccorso deldi Bari è stato aggredito e picchiato da un paziente riportando la lussazione della mandibola e la rottura di quattro incisivi. L’aggressione dell’infermiere avviene a distanza di tre giorni dall’omicidio della psichiatra Paola Labriola avvenuto mentre la donna era in servizio a Bari nel Centro di salute mentale.

