Ragazza Manfredonia: diplomata cerco lavoro, resisto alla crisi

Manfredonia – “BUONASERA Statoquotidiano; con questa per una richiesta: sono una ragazza di Manfredonia, mi sono diplomata presso il liceo socio psico-pedagogico locale. Quando posso faccio l’hostess in un’attività ricettiva di Foggia. Purtroppo mi muovo in base alle scarne offerte di lavoro. Ma vado avanti nonostante la crisi. Lascio il mio contatto, disponibile anche per attività di commessa. Grazie”.

Per info contattare Martina, mail: caraibo2000@gmail.com

FOCUS DISOCCUPAZIONE GIOVANILE, BOOM IN PROVINCIA DI FOGGIA

Da recenti analisi, giugno 2014, tra tutte le Province pugliesi, è la Capitanata a pagare il prezzo più alto per la disoccupazione e la crisi. Secondo dati pubblicati di recente da Union Camere nel territorio foggiano si fotografa il -2,4% di imprese iscritte nei registri ed il +12,7% di imprese in liquidazione. E in più, il 20 % come tasso per la disoccupazione, il dato peggiore in tutta la Regione, che raggiunge il 40 % se consideriamo quella giovanile.

Disoccupazione giovanile sale a 43.7%, top dal ’77

Lavoro, record negativo Capitanata: disoccupazione giovanile 38.6%

