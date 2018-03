Ordine di carcerazione, arrestato 32enne di Manfredonia

Di:

Manfredonia. I Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno rintracciato e tratto in arresto nel comune sipontino, in esecuzione di un ordine di carcerazione, il 32enne Donato Torres. Il provvedimento a suo carico emesso dalla Procura della Repubblica di Roma riguarda reati in materia di stupefacenti commessi dall’uomo nell’anno 2009 nella capitale. Condotto in caserma, al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione dove dovrà scontare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, la pena di un anno e tre mesi di reclusione.

