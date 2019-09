Alleanza M5s – Pd, Fiore “Speriamo che i cittadini non debbano pagare un conto salatissimo”

Di:

Manfredonia, 06 settembre 2019. “Quando ho scelto di scendere in campo in prima persona per cercare di cambiare le sorti del mio territorio e della nostra nazione l’ho fatto perché il MoVimento 5 Stelle rispecchiava appieno i miei ideali e il mio modo di concepire la politica e la gestione della cosa pubblica. Non mi sono avvicinato al M5s per fare politica ma ho scelto di fare politica visto che per la prima volta c’era un movimento che rispecchiava i miei ideali.

In questi anni mi sono speso con tutte le mie forze con il supporto e la collaborazione un gruppo di persone che la pensava allo stesso modo. A partire dal 4 marzo abbiamo avuto la possibilità di dimostrare tutto il nostro valore e lottare per realizzare quello per cui siamo scesi in campo. A me personalmente non è mai andata giù l’idea del contratto con la Lega sì, ma ho sperato che avrebbe potuto rappresentare un nuovo modo di governare e grazie al quale avremmo potuto cambiare alcune regole fondamentali per restituire diritti al popolo italiano”.

“Purtroppo dopo 14 mesi ci siamo resi conto che tutti i partiti sono uguali virgola hanno come unico obiettivo gli interessi personali di partito. Ho ingoiato l’idea di collaborare con la Lega perché in questi anni non è stata mai obiettivo diretto del MoVimento 5 Stelle per quanto i suoi programmi politici non fossero assolutamente dal sottoscritto condivisi.

Accettare oggi un accordo con il nostro principale nemico di questi ultimi cinque anni, il partito delle trivelle virgola il partito per salva Banca Etruria, fotografo quando il partito del caso Mps, il partito che ha cercato di cambiare la costituzione per poter gestire le due Camere,per il sottoscritto risulta impossibile.

Se penso poi alla situazione territoriale la cosa è ancora più grave.

Pensare che dopo 4 anni di lotta, dopo una serie di esposti e dopo aver dimostrato ai cittadini della mia città che la politica fatta dagli attori di quel partito è una politica nociva ai cittadini e ai loro diritti, ora bisogna dialogare per forza vuol dire snaturare la mia persona e mettere da parte orgoglio e dignità personale. Io non ci sto. Preferisco tornare alla mia vita di semplice cittadino piuttosto che scendere a compromessi. Ritengo che la scelta di andare al voto e continuare a lottare per arrivare un giorno a poter gestire la cosa pubblica senza scendere a compromessi con nessuna parte politica era il nostro obiettivo”.

“Sono sceso in campo perché il primo obiettivo del movimento era quello di governare senza scendere a compromessi, così come è stato fatto all’epoca con Renzi e con Bersani. All’epoca le regole erano le stesse eppure nessuno parlò di responsabilità. Mi auguro che la scelta fatta dal movimento 5 Stelle non sia l’ennesima scelta che comporterà un conto salatissimo per gli italiani anche per coloro i quali avevano creduto in questa nuova forza“.

“Ovviamente il mio è un pensiero da cittadino visto che il regolamento del MoVimento stabilisce che gli eletti possono parlare ufficialmente. Vorrei aggiungere un’altra cosa. Quando il MoVimento 5 Stelle ha cominciato a muovere i primi passi tutto passava dalla piattaforma tanto da essere additati e presi in giro come coloro i quali non potevano andare nemmeno in bagno senza il consenso del voto online. All’incontro con Renzi ci fu lo streaming ottenuto dopo un lungo braccio di Ferro. E oggi? Perché non c’è nemmeno lo streaming delle riunioni fatte dai parlamentari eletti per decidere la linea politica da seguire. Chi ha deciso i punti che andavano messi nel contratto? Perché non siamo stati chiamati ad esprimersi sui punti da inserire nel contratto? Perché tra i punti non c’è la modifica della legge elettorale che invece doveva essere il primo punto imprescindibile visto che da quella dipende la stabilità e la possibilità di governare in maniera duratura?”.

Avv. Gianni Fiore, già consigliere comunale di Manfredonia, attuale referente Associazione socio culturale Agiamo