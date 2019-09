Andria festa patronale “La festa commerciale e quella ludica sono salve”

Di:

Andria. Dopo la riunione di Commissione per gli Spettacoli Viaggianti, con l’assegnazione degli spazi del Luna Park agli aventi diritto che hanno presentato regolare istanza, anche la fase relativa all’assegnazione dei posteggi agli ambulanti partecipanti alla Festa Patronale Commerciale sta procedendo. Dopo la Fiera di Aprile, disertata dai commercianti, anche la Festa Patronale era stata messa in dubbio ma le rassicurazioni delle Associazioni di Categoria Unibat, CasAmbulanti e A.C.A.B. ora trovano riscontro ed è proprio il Presidente Unibat, Coordinatore CasAmbulanti Italia e Associazione Commercianti Ambulanti Bat, signor Savino Montaruli, a dichiarare: “anche quest’anno, nonostante le disastrose condizioni economiche, finanziarie ed amministrative nelle quali è stato lasciato il comune di Andria, da parte nostra ha prevalso il senso di responsabilità ed abbiamo mantenuto la nostra parola data al Commissario Prefettizio durante un incontro nel quale garantimmo che non sarebbe mai venuto meno il nostro impegno civico e sindacale al servizio della città martoriata.

Appurate le assegnazioni degli spazi per lo Spettacolo Viaggiante quindi l’allestimento del più grande Parco Divertimenti della Puglia, con oltre centoventi attrazioni, ora si è passati alla scelta dei posteggi da parte dei commercianti ambulanti i quali, nonostante stiano sostenendo un costo di oltre 300 euro per una normale occupazione, vedendosi triplicare il costo sostenuto negli anni precedenti, hanno dato un enorme segnale di maturità pur non dimenticando il danno subito e tutto quello che ne è stato della città di Andria, umiliata. Ci saranno i Maestri dell’arte della preparazione del Torrone così come ci saranno tutti coloro che si stanno dimostrando molto più maturi di politici ed amministratori che, nei fatti, hanno dimostrato fino alla fine di avere un’attenzione minima se non completamente azzerata verso il piccolo commercio e verso la storia e la tradizione della nostra città. Ovviamente tutte le proposte, le nostre tante proposte di riqualificazione e di rilancio della Festa Patronale, come pure della Fiera di Aprile, giacciono nei cassetti del Gabinetto di Palazzo San Francesco”. – ha concluso molto amareggiato Savino Montaruli.

Area Comunicazione Unibat