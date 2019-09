Bellanova replica agli attacchi: “Eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”

Di:

Attacchi e insulti sui social per Teresa Bellanova. Il ministro dell’Agricoltura, nel giorno del debutto al governo e ancora oggi, è stata bersaglio di critiche e ironia sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, come titolo di studio ha la terza media.

“La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Così la ministra dell’Agricoltura ha risposto su twitter agli haters che l’hanno attaccata per l’abito scelto per il giuramento ieri al Quirinale.

(Fonte: ANSA)