Il Capitano Silvia Guerrini nuovo Comandante del Noe di Bari

Il Capitano Silvia Guerrini, comandante della compagnia dei Carabinieri di Novafeltria, lascia l’incarico. Da lunedì guiderà infatti il comando Carabinieri del Noe di Bari, competente per la repressione dei reati ambientali nei territori provinciali di Bari, Foggia, Barletta, Andria e Trani. Molte le attestazioni di stima per il Capitano Guerrini che, nei quattro anni trascorsi in Valmarecchia, ha instaurato uno stretto legame col tessuto sociale. Un legame forte anche con San Marino: il 1° settembre 2017 è stata insignita del grado di Cavaliere dell’Ordine equestre di Sant’Agata per la proficua collaborazione col Titano. Al suo posto arriverà il Capitano Carmelo Caraffa, già comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Faenza.

https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/novafeltria-il-capitano-silvia-guerrini-lascia-il-comando-a176545?fbclid=IwAR1HaJwZipnThRQBUjo6_RIv-pAKP1bYDBuAf4J4GSxYms1o2KgZc-yJTHU