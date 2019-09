Mercato nero a Foggia: permessi a 1000 euro per extracomunitari

Di:

FOGGIA – Fatta la legge trovato l’inganno, nel frastagliato mondo dei lavoratori extracomunitari si trova sempre il modo per aggirare la legge. Basta pagare. Così il temuto decreto dell’ex ministro Salvini, che dovrebbe rendere più severe le misure d’accesso alla “protezione speciale” (vecchio permesso di soggiorno che oggi non esiste più) si sta rivelando un ostacolo più facile del previsto da superare. L’inasprimento delle regole in realtà in Capitanata starebbe alimentando un vero e proprio mercato parallelo dei contratti di lavoro (fittizi), gli unici che garantiscono ai “lavoratori” la permanenza stabile su suolo italiano e anzi consentono di raggiungere gli altri paesi dell’Unione europea, tra questi soprattutto Francia e Germania, meta finale per molti di essi. I costi di questa truffa si aggirerebbero intorno ai 900-1000 euro, somma occorrente per procurarsi il contratto di lavoro corredato dei requisiti per ottenere il certificato di residenza.

La denuncia è degli attivisti della rete di Campagne in lotta, la Gazzetta ha ascoltato una portavoce del movimento che denuncia l’esistenza di un gigantesco sottobosco di faccendieri (sempre attivi in realtà in questo campo), spregiudicati e fittizi datori di lavoro, connivenze e le solite sopraffazioni in danno dei lavoratori migranti ma di cui essi stessi poi alla fine si avvantaggiano per raggiungere i propri scopi. Proviamo a ricostruire quello che succede partendo dal riconoscimento dei «documenti», ciò che chiedono in ogni manifestazione proprio gli attivisti di Campagne in lotta. L’obiettivo di ciascun lavoratore è ottenere la residenza dal comune in cui ha scelto di vivere, ma questa viene concessa solo a patto che il richiedente sia in grado di esibire un regolare contratto di lavoro di almeno sei mesi oltre alla “dichiarazione di ospitalità” presso lo stesso datore di lavoro o altre strutture di accoglienza. Ma nessun extracomunitario, salvo davvero in pochissimi (e comunque già presenti su suolo italiano da diversi anni) è in grado di esibire una residenza stabile oltre che un lavoro.