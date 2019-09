Governo, Ritucci: “Il M5S ha tradito il proprio elettorato”

Di:

Massimiliano Ritucci, già consigliere comunale Movimento 5 Stelle e attuale referente gruppo AGIAMO, si esprime così sull’alleanza del nuovo governo giallo-rosso:

“Questa decisione ha fatto emergere la vera natura di tanti uomini che per anni si sono mascherati da giustizialisti, moralisti, salvatori della patria, ma alla richiesta di un ribaltone non hanno esitato ad allinearsi alle scelte e alla volontà del capo del momento dimenticando anni di battaglie per cercare di annientare il nemico oggi diventato amico. Al netto delle tante belle o brutte parole spese negli anni, alla fine, sono i fatti a parlare e il dato certo è che il M5S, con questo accordo di governo con il PD, ha tradito il proprio elettorato e le reazioni sono sotto gli occhi di tutti.

Il risultato del voto su Rousseau di appena circa 67.000 votanti a favore dell’accordo di un nuovo governo con il PD (i quali risulterebbero essere lo 0,2% rispetto ai circa 10.600.000 italiani che votarono il M5S il 4 marzo), arrivato solo dopo un indottrinamento durato diversi giorni e quando tutto era stato già deciso, pur prendendolo per buono non esprime la volontà del popolo Italiano, che portò il M5S ad essere la prima forza politica del Paese raggiungendo circa il 33%, ottenendo la fiducia di oltre 10.600.000 italiani con punte superiori al 50% in tante regioni del Sud, a dimostrazione che non sarebbe stato impossibile raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento, anche con questa assurda legge elettorale.

Ma si è avuto fretta di arrivare scegliendo scorciatoie piene di insidie.

Sarà stato per colpa del vincolo dei 2 mandati?

La strategia Politica condotta dal M5S, dal 4 Marzo in poi, è stata fallimentare. Lo dimostrano i risultati delle successive competizioni elettorali e i vari sondaggi ma, invece di riflettere su gli eventuali errori commessi correndo al riparo, si è deciso di continuare il gioco al massacro scendendo a patti con il Diavolo e, soprattutto, ignorando le conseguenze che si avranno sui territori.

Mentre a Roma si è formato un nuovo governo tra le 2 forze politiche tra le più divergenti della storia della Repubblica Italiana, le stesse nei Comuni e nelle Regioni si continueranno a dare battaglia per far valere le ragioni dell’una sull’altra, andando in contraddizione con quando accadrà a Roma, creando tantissima confusione nell’elettorato.

Al netto di ciò che succederà a livello Nazionale, personalmente non mi presterei mai sul mio territorio ad un accordo con esponenti di un partito che ha mal gestito e malgovernato per tantissimi anni il nostro Comune e la nostra Regione, soprattutto dopo aver lottato con tutte le mie forze e possibilità per liberarci di loro e aver fatto capire alla gente che sono gli unici responsabili del disastro economico attuale e di tutte le relative conseguenze, che stanno ricadendo e ricadranno sull’intera collettività per i prossimi anni.

Continuerò a spendermi per la nostra città con la stessa serietà, coerenza e determinazione che mi hanno sempre contraddistinto.

Lo farò nell’interesse comune, senza mai fare accordi o scendere a compromessi con chi ha fallito per incapacità ed ha agito, sempre e solo, per interessi propri o del proprio cerchio magico, sfruttando il ruolo di gestore della cosa pubblica.

Cambiare sul serio, con le persone giuste e un valido progetto, si può. Non solo ci proveremo, ma ci riusciremo perché siamo in tanti a volerlo. ”