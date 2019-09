Lega, nominati i 6 segretari provinciali

Di:

L’On Luigi D’Eramo, Segretario Regionale della Lega Salvini Premier Puglia – ha provveduto a nominare i sei segretari provinciali della Lega: Rossano Sasso a Bari, Gianfranco De Blasi a Lecce, Lelio Lolli a Brindisi, Giacomo Conserva a Taranto, Daniele Cusmai a Foggia e Giovanni Riviello nella Bat. Su proposta dei responsabili d’area e dei nuovi Segretari Provinciali sono stati nominati i primi 100 segretari cittadini e dirigenti provinciali del partito in Puglia. Infine l’Esecutivo Regionale è stato allargato ad altri nove dirigenti territoriali.

“La Lega – dichiara l’On D’Eramo – lancia la sfida per il governo della regione Puglia partendo da ogni provincia, da ogni singolo comune pugliese, dal contatto reale con la gente e con i bisogni del territorio, perché la Lega è lontana anni luce dalle manovre di palazzo del PD di Emiliano, Renzi e Zingaretti. La elezioni si vincono tra la gente e non nei palazzi e lo dimostreremo in questi mesi in Puglia. La Lega è il partito dei territori che mai come in questo periodo sono stati abbandonati da Emiliano e dalla sua giunta dalle porte girevoli. Forti del consenso per Matteo Salvini, espresso a maggio da un pugliese su quattro, oggi consolidiamo il radicamento della Lega Puglia sul territorio con le nomine dei segretari e dirigenti provinciali e soprattutto con le prime nomine dei segretari cittadini, che sono la vera forza del nostro partito: a tutti loro faccio i migliori auguri di buon lavoro”. #prepariamociavincere

BAT (Barletta – Andria – Trani)

Segretario Provinciale: Giovanni Riviello

Vice Segretari Prov.li: Flavio Basile – Rocco Prete

Resp. Organizzativo: Michele Abruzzese

Resp. Tesseramento: Gianluca Grumo

Resp. Area Servizi al Cittadino: Stefania Alita

Resp. Giovani: Ruggero Grimaldi

Resp. Area Giuridica: Emanuele Tomasicchio

Resp. Enti Locali: Nicola Giorgino

Resp. Area Economica: Mino Albore

Resp. Comunicazione: Lorenzo Di Cosmo

Resp. Pari Opportunità: Francesca Dascoli

Segreterie Cittadine BAT:

Andria: Benedetto Miscioscia

Barletta: Mario Spera

Trani: Nicola Giorgino (Commissario)

Bisceglie: Rocco Prete

Trinitapoli: Ruggero Grimaldi (Commissario)

Minervino: Giuseppe Tucci

San Ferdinando: Flora Manco

Margherita di Savoia: Michele Abruzzese (Commissario)

Spinazzola: Rosanna Todisco

Canosa: Raffaele Fiore

LECCE

Segretario Provinciale: Gianfranco De Blasi

Vice Segretari Prov.li: Caterina Carangelo – Cosimo Miccoli (Resp. Tesseramento)

Resp. Organizzativo: Francesca Lubelli Resp. Agricoltura: Coricciati Alessandro

Resp. Comunicazione: Diletta Potì Resp. Mov. Giovani: Gian Marco Greco

Resp. Enti Locali, Scuola di Formazione e Portavoce: Massimo Martella

Resp. Cultura Sport e Turismo: Vincenzo Tarantino

Componenti Responsabili Territoriali Aree ad assegnarsi:

Cesare Dell’Angelo Custode – Alberto Russi – Fabrizio Sarti– Giacomo Palese– Andrea Munno– Leonardo Calò

Alessio De Vitis – Federica Nuzzaci – Maria Fina– Achille Villani Miglietta– Giordana Guerrieri– Tatiana Turi –

Gabriele Bottazzo – Rita Carmen De Simone – Severo Martini– Elisa Meleleo– Paolo Marasco- Oreste Paladini

Segreterie Cittadine LECCE:

Carpignano Salentino: Brunetta Maurizio Castrignano del Capo: Pirelli Giovanni

Castro: Rizzo Rocco Corsano: Orlando Paola

Gagliano del Capo: Sergi Vito Martano: Coricciati Alessandro

Presicce – Acquarica: Palese Giacomo San Cesario di Lecce: Marzo Cesario

San Donato di Lecce: Erpete Simone Botrugno: Puce Francesco

Squinzano: Ippolito Cosimo Galatone: Potì Diletta

Racale: Parata Alessio Spongano: Vincenzo Tarantino

Alessano: Marasco Paolo Arnesano: Nuzzaci Federica

Melissano: Carangelo Caterina Collepasso: Marra Gabriella

Alezio: Bottazzo Gabriele Ortelle: Casciaro Alfredo

Leverano: Zecca Oronzino Monteroni: Paladini Oreste

Carmiano: De Cruto Salvatore Taviano: Zompì Mario (Coord.) – Sabato Teresa (Presidente)

Alliste: De Vitis Alessio Neviano: Meleleo Elisa

Cutrofiano: Vantaggiato Giovanni Luigi Nociglia: Antonio Del Giudice

BRINDISI

Segretario Provinciale: Lelio Lolli

Coordinamento Provinciale:

Vice Segretari Prov.li: Margherita Penta – Ercole Saponaro

Resp. Tesseramento: Noemi Chianura

Resp. Organizzativo: Ercole Saponaro

Resp. Enti Locali: Vittorio Zizza

Resp. Scuola di Formazione: Enzo Balestra

Componenti Resp. Aree Territoriali:

Balestra Adriana

Arianna Conte

Lucia Trinchera

Domenico Conversano

Pierangelo Pinto

Carmine Calò

Segreterie Cittadine BRINDISI:

Oria: Sartorio Adolfo

San Vito dei Normanni: Piccigallo Angelo

Ceglie Messapica: Locorotondo Francesco

San Pietro Vernotico: Polito Ruggiero

Villa Castelli: Trinchera Lucia

Carovigno: Di Monte Sandra

San Pancrazio: Parente Antonio

Fasano: Perrini Ernesto

Ostuni: Penta Margherita

Latiano: Bruno Giovanni

Cellino San Marco: Vincenti Cristian

TARANTO

Segretario Provinciale: Giacomo Conserva

Vice Segretario Luigi Lomartire

Componenti: Angelo Dilena – Aldo Ranieri – Vito Flemma

Segreterie Cittadine TARANTO:

Massafra: Roberto Giovinazzi

Martina Franca: Pasqua D’Ignazio

Ginosa e Ginosa Marina: Cosimo Serra

San Giorgio Jonico: Tommaselli Angelo

Palagianello: Beppe Gasparre

Pulsano: Cataldo Ettore Guzzone

Fragagnano: Nicola Dattesi

Monteparano: Mimmo Rodia

FOGGIA

Segretario Provinciale: Daniele Cusmai

Vice Segr. Prov.: Primiano Di Mauro

Resp. Reg. Tesseramento: Joseph Splendido

Resp. Prov. Tesseramento: Silvano Contini

Resp. Organizzazione: Luigi Miranda

Resp. Enti Locali: Raimondo Ursitti

Resp. Pari Opportunità: Maria Morelli

Componente: Maria Anna Bocola

Componente: Michele Leonbruno

Componente: Antonio Berardi

Segreterie Cittadine FOGGIA:

Foggia: Antonio Vigiano

Ascoli Satriano: Massimiliano Di Maria

Candela: Pasquale Tucci

Carapelle: Giovanni Izzi

Celle San Vito: Luciano Acquaviva

Cerignola: Daniele Cusmai (Commissario) Vincenzo Specchio e Antonio Bonavita (Sub Commissari)

Isole Tremiti: Gabriele Fentini

Lesina: Luciano Pegoli

Lucera: Vincenzo Pecoriello (Commissario)

Monte Sant’Angelo: Francesco Biscari

Motta Montecorvino: Pietro Piccirilli

Orta Nova: Nicola Maffione

Panni: Antonello Mauriello

Peschici: Luigi Forte

Poggio Imperiale: Alessandro Liggieri Deliceto: Francesco Di Flumeri

Rignano Garganico: Giuseppe Gaggiano Rodi Garganico: Gennaro Arpano

San Paolo di Civitate: Dionigi Neri Stornara: Francesco Bianchino

Stornarella: Consiglia Matarangolo San Severo: Gianluca Orlando

Troia: Leonardo Cagno Vico del Gargano: Carlo Monaco

Zapponeta: Silvano Contini (Commissario)

BARI

Segretario Provinciale: Rossano Sasso

Esecutivo Provinciale – Componenti di diritto:

Giovanni Riviello (Socio Fondatore Lega Puglia)

Annarita Tateo (Parlamentare)

Nuccio Altieri (Resp. Reg. Comunicazione)

Fabio Romito (Cons. Città Metropolitana)

Pino Monaco

Componenti Responsabili Aree Territoriali:

Domi Ciliberti

Fabio Bagnulo

Davide Bellomo

Lillino Colonna

Segreterie Cittadine BARI:

Bari: Fabio Romito

Acquaviva delle Fonti: Rossella Carnevale

Adelfia: Nicola Ciardi

Alberobello: Luciano Minerva

Altamura: Lillino Colonna

Bitetto: Onofrio Damone

Casamassima: Leonardo Rizzi

Castellana Grotte: Annalisa Elefante

Corato: Luigi Menduni

Gioia del Colle: Michele Colaprico

Gravina in Puglia: Lorenzo Carbone

Grumo: Francesco Giancaspro

Locorotondo: Antonio Ruggiero Modugno: Hermes Lopez

Mola di Bari: Antonio Calabretta Noci: Angelo Dalena

Polignano: Giovanni Mancini Rutigliano: Nicola De Marinis

Sannicandro di Bari: Giovanni Manchisi Santeramo in Colle: Fabio Bagnulo

Terlizzi: Giuseppe Ranieri Turi: Graziano Gigantelli

PUGLIA

Esecutivo Regionale:

Segretario Regionale: Luigi D’Eramo

V. Segretario – Socio Fondatore: Giovanni Riviello

Parlamentari:

Roberto Marti (Resp. Politico Area Lecce Taranto Brindisi)

Rossano Sasso

Annarita Tateo (Resp. Enti Locali)

Europarlamentari: Massimo Casanova – Andrea Caroppo

Resp. Comunicazione e Organizzazione: Nuccio Altieri

Resp. Tesseramento: Joseph Splendido

Componenti:

Daniele Cusmai – Ilaria Antelmi – Antonella Lella – Luigi Miranda – Gianfranco Chiarelli – Alessandro Coricciati – Michele Picaro – Antonio Scianaro – Paolo Pagliaro – Nicola Giorgino -Raimondo Ursitti