Caroppo: “In Puglia risultati record per la Lega, uniti alle regionali”

Il raduno a Pontida era fissato da tempo, sarà una “grande festa di popolo in cui ribadire la forza della Lega, una manifestazione dell’orgoglio nazionale contro un governo di perdenti, alle politiche e alle europee, che tira a campare”. L’europarlamentare leghista Andrea Caroppo commenta l’agosto di Salvini, il cambio di governo, i nuovi ministri, l’organizzazione territoriale del Carroccio. A Bruxelles lavora nella Commissione industria, ricerca, pesca ed energia, una Puglia, precisa, che ha anche tanta industria, importanti aziende come Leonardo, il settore aerospaziale, non solo coste e campi.

Il partito in Puglia

E’ stato coordinatore regionale per un anno, periodo di cui rivendica i risultati propri e della sua classe dirigente: “Abbiamo ottenuto la percentuale più alta al sud e il differenziale maggiore con Fi e Fdi, risultato di tutta la classe dirigente secondo una visione”. Ma ha dei dubbi sia rimasta tale dopo il cambio ai vertici del partito. “Ho ottenuto risultati senza imbarcare persone nella Lega con un passato ‘discutibile’, cioè che hanno rivestito ruoli apicali in altri partiti. L’avvicinamento alla Lega dell’ex assessore di Vendola e di Emiliano, Di Gioia, per me non poteva essere consentito”. In questo periodo di “disimpegno” dal governo, ritiene che si potrà dedicare più tempo al partito e alla preparazione delle regionali: “Io oggi sono europarlamentare, ho fatto due anni di esperienza in consiglio regionale, se qualcuno mi chiederà di essere il candidato del centrodestra per la regione Puglia si valuterà, ma è più importante l’unità del centrodestra. In quest’anno abbiamo fatto dei passi avanti e la vittoria di Foggia al Comune ne è la prova”.

I ministri pugliesi

Dall’Europa ai ministri nazionali e pugliesi, Bellanova e Boccia, la possibilità di collaborare diventa un’esigenza: “Noi ci proveremo, ma se si comincia a smontare tutto quello che ha fatto Centinaio, dalla valorizzazione delle filiere produttive al decreto emergenze, la vedo difficile. Bisogna avere una visione, e non credo che Miche Emiliano ne abbia una”. Caroppo racconta della visita del governatore al Parlamento europeo a giugno per congratularsi con tutti gli eletti e avviare un lavoro di squadra. “Ma lui è troppo impegnato in una perenne campagna elettorale per fare lavoro di squadra ed essere collaborativo”. Ai nuovi ministri augura buon lavoro: “La Puglia è una grande regione che ha sempre avuto i suoi rappresentanti a livello nazionale”. Non entra nel merito dei singoli impegni presenti e passati, li vedrà a lavoro.

Il governo di resistenza

Sul governo evidenzia i primi dissidi su Tav e Autostrade e ne contesta le premesse: “Ne vedremo delle belle in questo governo di resistenza per far fuori la Lega e tenersi stretta la legislatura. Nessun politico ha messo la faccia per il Ministero dell’Interno perché il confronto con Salvini sarebbe stato ìmpari e non auguro a nessuno di averlo all’opposizione. Del governo rivendichiamo tutto, dalla sicurezza all’immigrazione, riforma fiscale, quota 100”. Non è stato proprio un lampo a ciel sereno quello di agosto, “Da tempo non c’erano più le condizioni per andare avanti La corda di violino era tesa, alla fine si è spezzata. Certo poi nei commenti sul perché, come, sono tutti statisti, come sono tutti allenatori quando gioca la nazionale di calcio. Questa nebbia si diraderà e si vedrà meglio il lavoro del passato governo e di Salvini che fa ciò che dice”.