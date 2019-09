“Look, III media e passato da bracciante”. Attacchi social al ministro Bellanova

Di:

(ANSA) – ROMA, 5 SET – Attacchi e insulti si sono scatenati ieri sui social contro Teresa Bellanova. Il ministro dell’Agricoltura, nel giorno del debutto al governo, è stata bersaglio di critiche e ironia sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, ha la terza media.

“Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd”, ha scritto Zingaretti sui social.

‪”Fare una battuta su un vestito (ripeto: su un vestito) e ricevere minacce, anche di morte, con ampia mobilitazione di troll. Più il tentativo di qualche furbetto di attribuirmi considerazioni (mai fatte) su donne e corpi. In tanti non ci faremo intimidire da questo squadrismo”, ha scritto Capezzone.