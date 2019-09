Miss Italia: sfida Puglia-Lombardia per la vincitrice

Di:

Roma. Testa a testa tra Puglia e Lombardia nelle previsioni sull’80esima edizione di Miss Italia. Stasera, per la prima volta, la vincitrice del concorso di bellezza verrà votata esclusivamente dal pubblico tramite televoto e per gli analisti Sisal Matchpoint in cima c’è la Puglia (a 2,75), rappresentata tra le altre da Giada Pezzaioli. Sette, riferisce Agipronews, le miss provenienti dalla Lombardia (a 3,00) con Carolina Stramare in prima fila, a chiudere il podio virtuale dei quotisti c’è invece la Sicilia (4,50), per la quale spicca la taorminese Serena Petralia. Campania e Liguria inseguono a 6,00 e 9,00, poi si passa in doppia cifra (precisamente a 12,00) per Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

Sul taccuino degli analisti finiscono anche gli ascolti televisivi: dopo sei anni il concorso sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e per i bookmaker ci sono buone possibilità – a quota 2,00 – che la trasmissione arrivi almeno al 20% di share. LL/Agipro