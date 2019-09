Restauro “La pietà” di Paolo De Majo della Cattedrale

Di:

Coop Alleanza 3.0 sosterrà il restauro del quadro “La Pietà”, realizzato da Paolo De Majo nel 1741 e collocato nella Cattedrale della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo di Foggia.

Il capolavoro locale è stato preferito all’altro in gara (Tesoretti “Ripostiglio di Lizzano” e “Ripostiglio di Maruggio” del Museo Archeologico Nazionale di Taranto) dal 61% dei soci Coop votanti nella tappa che dal 1° al 30 agosto è stata dedicata alla Puglia e di “Opera tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 – la più grande cooperativa di consumatori del Paese – che sposa due eccellenze del Belpaese: cibo e arte.

L’ opera da restaurare

“La Pietà” è un quadro di grandi dimensioni risalente al 1741, realizzato da Paolo De Majo, discepolo di Francesco Solimena: un olio su tela di oltre 3 metri per 2 collocato nel transetto di destra dell’altare della cattedrale della Beata Vergine Maria Assunta in cielo a Foggia. L’opera è appartenente alla vasta produzione di questo artista di Marcianise i cui lavori sono custoditi in varie chiese fra cui quelle di Capua e Aversa. Il restauro consisterà in una prima pulitura, nell’eliminazione delle fessurazioni, nel consolidamento e in un ritocco pittorico con l’applicazione di una pellicola protettiva.

“Opera tua” 2019

Con l’iniziativa ogni mese, due gioielli artistici della stessa zona vengono proposti ai soci che, con il loro voto, determinano a quale opera destinare i fondi per il recupero. Per votare l’opera da restaurare basta registrarsi al sito di Coop Alleanza 3.0 (www.coopalleanza3-0.it), navigare nella sezione dedicata al progetto, accessibile anche dalla short url all.coop/operatua. È possibile votare una volta per tappa. L’andamento dei voti sarà visibile sul sito e l’opera vincitrice verrà resa nota alla fine di ogni tappa. Online sarà possibile seguire il restauro, con informazioni sui tempi e l’avanzamento.

“Opera tua” rappresenta un progetto coerente con l’impegno della Cooperativa per la cultura come veicolo di coesione sociale. Le opere da restaurare sono state scelte con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali (www.fondacoitalia.it), in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco (www.patrimoniomondiale.it) e le istituzioni territoriali.

Da quest’anno, “Opera tua” può contare anche sul patrocinio del Touring Club Italiano, associazione no profit (www.touringclub.it), che si occupa da oltre cent’anni di turismo, cultura e ambiente. Una peculiarità del progetto è proprio il legame con il territorio, con l’individuazione di opere espressione della cultura delle diverse aree e realizzate da artisti legati alle varie regioni. Una gamma di capolavori che sintetizzano la multiforme produzione artistica italiana nei secoli: dal dipinto di personaggi illustri, all’arte religiosa, alle rappresentazioni statuarie. (SEGUE)