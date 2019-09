Ubriaco fradicio scatena il caos a Rimini, arrestato 28enne del Foggiano

Di:

Una vera e propria furia quello in cui si è trasformato un 28enne della provincia di Foggia che, nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, ha iniziato a danneggiare le auto in sosta per poi aggredire gli agenti della polizia di Stato. Tutto è iniziato verso le 2.30 quando, un albergatore di Miramare, ha chiesto l’intervento delle Volanti per la presenza di un giovane che, palesemente ubriaco, stava scagliando una sedia di plastica contro i veicoli parcheggiati. Sul posto è arrivata la pattuglia con il personale della Questura che, dopo aver raccolto una descrizione dell’individuo, è partito alla sua ricerca. Poco dopo, in via Ambrosoli, la Volante ha trovato un bolognese 58enne che stava prendendo a schiaffi un ragazzo che corrispondeva alla descrizione dell’ubriaco. Gli agenti si sono quindi fermati per capire cosa stesse succedendo e, l’automobilista, ha spiegato che mentre stava passando lungo la strada al volante della propria vettura il ragazzo aveva preso a calci la fiancata provocando una bozza alla carrozzeria.

fonte riminitoday