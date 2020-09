A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932 – Mattia Coronese

Il Manfredonia Calcio 1932, anticipa tutti e strappa alla concorrenza il laterale destro, classe 2001, Mattia Coronese. Qualità, dinamismo e duttilità tattica, questo l’identikit di Mattia Coronese, terzino destro che può, tuttavia svariare sulla intera corsia; arriva in prestito secco dal Taranto per rafforzare il parco under della rosa sipontina.

Dopo una prima parte di stagione in Eccellenza Molisana con il Termoli Calcio, nel mercato invernale si mette in luce indossando la maglia del Deghi Calcio, squadra nella quale ha modo di evidenziare le sue indubbie qualità tecniche. Oggetto del desiderio di tante squadre anche in serie D e pezzo pregiato del mercato under, tra le molteplici destinazioni Mattia ha scelto di indossare la maglia del Manfredonia Calcio, per il blasone della società e soprattutto per il suo pubblico caloroso, che spera di poter deliziare con le sue giocate.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 6 settembre 2020.