Fitto da Ischitella “Voltare pagina, Gargano dimenticato: tanti i disastri di Emiliano”

Gargano, 06 settembre 2020. “Abbiamo bisogno di voltare pagina” ha sostenuto Raffale Fitto specie nella sanità, nell’agricoltura nel turismo e nelle infrastrutture. “Sono quindici anni che la Regione non dà risposte su quelli che sono i temi fondamentali che fanno capo alla Regione Puglia”.

“Dei disastri che sono sotto gli occhi di tutti, la spesa sanitaria cresce le liste di attesa si allungano, nell’agricoltura non vengono utilizzate le risorse europee, il centrodestra si presenta compatto e sicuramente riuscirà nell’intento, ma bisogna lavorare per cambiare la situazione”.

I punti salienti sono sanità, agricoltura, infrastrutture e turismo, le infrastrutture vanno sviluppate per creare un sistema più competitivo. “Per l’aereoporto in quindici anni non sì è fatto niente, c’è bisogno di preparare un’adeguata programmazione per realizzare quello che ci si propone.” Con l’impegno di tutti penso che riusciremo a mandare a casa Emiliamo e a creare una Puglia migliore per tutti.

Articolo di Giuseppe Laganella. Immagini e montaggio Vittorio Agricola.