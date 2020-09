I vigili urbani di Manfredonia restano senza divise

Manfredonia, 06 settembre 2020. I vigili urbani di Manfredonia sono senza divise ed esplode l’ira della CGIL che rivendica il diritto dei rappresentanti delle forze dell’ordine, impegnati nel proprio lavoro in riva al Golfo, a poter essere ben riconoscibili durante l’espletamento del proprio servizio. E non solo, alcuni abiti facenti parte dell’uniforme non rivestono la sola funzione di rappresentanza, ma servono anche ai fini della sicurezza e dell’antifortunistica. Attualmente, invece, i vigili sono costretti ad indossare semplicemente una pettorina della polizia municipale sopra i propri abiti, essendo sprovvisti da tempo di uniformi ed avendo quelle vecchie ormai logore.

A far emergere la polemica, la scoperta che nel piano esecutivo di gestione da poco approvato dalla Commissione Straordinaria, alla voce fondi destinati per ‘acquisto equipaggiamenti e vestiario’ per il 2020 risulta il numero zero. In particolare, donne e uomini della Polizia Municipale di Manfredonia lamentano che non si sarebbero adeguate le divise alle nuove disposizioni entrate in vigore, cosa invece avvenuta nei comuni limitrofi come Foggia, Cerignola, San Severo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Mattinata, Vieste ed Apricena. I vigili sipontini ormai da tempo provvedono da sé al fabbisogno di vestiario, indossando capi fuori ordinanza.