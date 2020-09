Incidente sulla San Severo – San Marco, due morti e 10 feriti

Due morti e 10 feriti. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, lungo la Statale 272, che collega San Severo a San Marco in Lamis, come riportato da Foggiatoday.it.

“Per cause ancora da accertare, intorno alle 16.30, si è verificato un violento impatto tra un’auto e un minivan, mezzi entrambi a pieno carico. L’impatto, avvenuto all’altezza dello svincolo per Apricena, ha causato la morte due persone, marito e moglie della provincia di Avellino (non sono state ancora rese note le generalità) e il ferimento degli altri cinque occupanti del furgoncino“. Lo riporta avellinotoday.it.