Lusi: “La Capitanata ha bisogno di aggregare, in agricoltura come nel sociale”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Patrizia Lusi, di Foggia, candidata alle regionali nella lista ‘Con’ di Michele Emiliano. L’avvocato è presidente della Asp Zaccagnino, commissario della Asp Addolorata, componente del collegio di esperti del presidente Emiliano in agricoltura.

“La prima domanda che mi feci quando iniziai l’impegno civico prima e poi politico tantissimi anni fa, fu “come si cambiano le comunità?”. Come si incide sul tessuto culturale di un insieme di persone cresciute in contesti difficili come il nostro? Dopo un’attenta analisi fatta con continue interazioni con le popolazioni di Foggia e provincia per svariati motivi, ho capito.

L’esperienza alla Asp Zaccagnino mi ha aiutato a capire le priorità. Senza dilungarmi troppo, le comunità hanno bisogno di Comunità. C’è un disperato bisogno di sentirsi parte di un tutto, di sentirsi tutelati e protetti innanzitutto dalle Istituzioni del territorio e poi anche dal vicino di casa, dal bottegaio di fiducia, dal fruttivendolo di quartiere, da tutti.

Le istituzioni devono calibrare le azioni sulle esigenze reali dei cittadini. C’è una fascia di popolazione che vive in condizioni di povertà assoluta e ha l’esigenza di sostentamento quotidiano, di risorse economiche per il pagamento delle utenze, per mandare i bambini a scuola e garantirgli un’infanzia felice. Come Asp (aziende di servizi al perdona) abbiamo destinato buoni spesa a Natale e Pasqua, buoni mensa per i bambini delle scuole infanzia e primaria, borse di studio per studenti meritevoli, progetti di agricoltura sociale per inserire nei lavori in agricoltura persone uscite dal mercato del lavoro.

Stessa cosa per i servizi socio asssistenziali: mense di comunità, spesa sospesa, condivisioni servizi e mezzi di trasporto, gruppi di acquisto solidale. Tutte iniziative che partono dal basso ma devono essere proposte, incentivate e coadiuvate dalle istituzioni. Nel settore della logistica, il gap della Capitanata è scandaloso. Piattaforme logistiche, trasporti integrati tra vari strumenti, sviluppo porti industriali. Le zone Asi devono essere attrezzate al momento in alcune zone non c’è neanche il servizio di raccolta di nettezza urbana”.

Di cosa ha bisogno il mondo agricolo di Capitanata? Al netto delle difficoltà legate alla determinazione dei prezzi che fa un mercato esterno non controllabile da nessuno se non dal mercato stesso, c’è bisogno di aggregarsi, di stare insieme. Consorzi, distretti, semplici aggregazioni fra produttori degli stessi prodotti. Per fare massa critica e incidere sui prezzi c’è bisogno di aggregare l’offerta”.