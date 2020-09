Manfredonia. Migliorano i conti del Comune, ma debito rimane altissimo

Manfredonia, 06 settembre 2020. “IL RISULTATO conseguito in termini di disavanzo di gestione di euro, meno 28.221.535,33, migliorativo rispetto al target fissato per il 2019 dal piano di riequilibrio pluriennale a meno 29.250.769,75, evidenzia una gestione oculata ed improntata all’attuazione delle attività programmate con il piano di riequilibrio, consistenti nella realizzazione di economie di spesa e nel recupero delle entrate”. Lo scrive la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia, in una nota pubblicata sul sito istituzionale del comune, a commento della complessa documentazione relativa al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 approvato dalla Commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale.