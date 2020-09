Riccardi (a Campo) “L’imperatore Caligola e i suoi proclami folli”

Manfredonia, 06 settembre 2020. “Gaio Giulio Cesare Germanico, meglio conosciuto come Caligola, divenne imperatore giovanissimo (nel 37 d.C.), godendo dell’appoggio di tutti: Senato, esercito e popolo. Col tempo venne fuori il suo vero carattere e finì per essere ricordato dalla storia come un despota stravagante, non ben visto dal popolo e che di tanto in tanto annunciava proclami folli. Come quando nominò Senatore il suo cavallo. Affascinato dalle divinità, gli sarebbe piaciuto divenire egli stesso un dio, ma a causa della sua follia, Caligola perse l’appoggio di tutti coloro che inizialmente lo avevano sostenuto. NB: ogni riferimento a fatti, cose o persone ‘non’ è puramente casuale“.