Casa Sollievo, tumore al polmone: scoperte cause nei non fumatori

San Giovanni Rotondo (Foggia), 06/09/2021 – (ilmessaggero) A scatenare i tumori del polmone in chi non ha mai fumato sono mutazioni diverse da quelle che entrano in azione nei fumatori: la scoperta, frutto di una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Nature Genetics, segna un importante passo in avanti verso terapie personalizzate per le diverse forme di tumore dei polmoni e ha permesso di individuare, nei non fumatori, almeno tre tipi di mutazioni legate ad altrettanti sottotipi di tumore dei polmoni. La ricerca è stata coordinata dall’italiana Maria Teresa Landi, che dopo il dottorato in Epidemiologia Molecolare nell’università di Milano, da molti anni si è stabilita negli Stati Uniti, dove lavora nella Divisione di Epidemiologia e Genetica del National Cancer Institute dei National Institutes of Health (NIH), a Bethesda.

Importante la partecipazione italiana nella ricerca, con le fondazioni Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano e Regina Elena di Roma, Università di Bari. Landi e il suo Gruppo di lavoro hanno ottenuto la sequenza del Dna di tumori prelevati da 232 pazienti che non avevano mai fumato e malati di tumore del polmone; per il 75% erano donne e l’età media era di circa 65 anni. «Quello che stiamo vedendo è che ci sono diversi sottotipi di cancro ai polmoni nei non fumatori che hanno caratteristiche molecolari e processi evolutivi distinti», osserva Landi. «In futuro – ha aggiunto – potremmo essere in grado di avere trattamenti diversi basati su questi sottotipi». (ilmessaggero)