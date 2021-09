Covid, in Puglia calano ancora i casi ma aumentano le vittime

Foggia, 06/09/2021 – (repubblica) Scendono ancora i casi a livello settimanale, con un calo superiore al 10 per cento. Guardando i dati di lunedì 6 settembre sono 122 i nuovi casi di infezione da Covid-19, a fronte di 7.946 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino della Regione. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati – compresi quelli di controllo – rappresentano l’1,54 per cento, praticamente pari alla media della scorsa settimana.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 10 in provincia di Bari, 2 nella provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione e 3 casi con provincia di residenza ancora da assegnare.

Due nuovi decessi portano il totale vittime a 6.724, mentre con 141 guariti in più i negativizzati arrivano a 253.884. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) scendono a 4.297, tra cui 228 ricoverati in area non critica e 22 in terapia intensiva.(repubblica)