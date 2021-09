Foggia, arresti al Comune: legale Landella: “Intercettazioni inutilizzabili”

Foggia, 06/09/2021 – (repubblica) Inutilizzabilità delle intercettazioni e inammissibilità del Trojan. Sono queste, essenzialmente, le due eccezioni su cui puntano i difensori dei 14 indagati, già coinvolti in una inchiesta su presunte mazzette al comune di Foggia, per far saltare l’incidente probatorio chiesto ed ottenuto dalla Procura dauna.

“Tra le questioni sollevate al gip del tribunale di Foggia, Antonio Sicuranza, c’è in primis l’utilizzo del captatore informatico, il Trojan – ha precisato l’avvocato Michele Curtotti che nel procedimento difende Landella – Secondo noi è stato utilizzato in un momento antecedente a quello previsto dall’ordinamento giuridico per i reati della pubblica amministrazione, ovvero la data del primo settembre scorso”.

Altra eccezione sollevata dalla difesa riguarda l’utilizzo delle intercettazioni: “In questo procedimento – racconta Giulio Treggiari che difende Daniela Di Donna, moglie dell’ex sindaco e dipendete comunale, ora interdetta per dieci mesi – sono state utilizzate intercettazioni raccolte in un’altra inchiesta e, mancando il requisito della connessione tra i due filoni, quelle intercettazioni non possono essere utilizzate in sede di incidente probatorio”.(repubblica)